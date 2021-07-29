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На озере Судочье произошел крупный пожар — видео
На озере Судочье произошел крупный пожар — видео
По предварительному заключению экспертов, возгорание случилось из-за аномального повышения температуры воздуха. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T10:06+0500
2021-07-29T10:06+0500
2021-07-29T10:06+0500
происшествия
госкомэкологии
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На озере Судочье в Каракалпакстане вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госкомэкологии. По информации ведомства, причиной возгорания стали камышовые заросли. Отмечается, что специалисты Кунградской районной инспекции комитета экологии Каракалпакстана и Судочье-Акпеткинского государственного заказника не смогли добраться до воспламенившегося камыша, так как пожар случился посреди озера.По предварительному заключению экспертов, возгорание произошло из-за аномального повышения температуры воздуха.По данному факту экологи готовят соответствующие документы.
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госкомэкологии, каракалпакстан
На озере Судочье произошел крупный пожар — видео
По предварительному заключению экспертов, возгорание случилось из-за аномального повышения температуры воздуха.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
На озере Судочье в Каракалпакстане вспыхнул пожар, сообщает
пресс-служба Госкомэкологии.
По информации ведомства, причиной возгорания стали камышовые заросли.
Отмечается, что специалисты Кунградской районной инспекции комитета экологии Каракалпакстана и Судочье-Акпеткинского государственного заказника не смогли добраться до воспламенившегося камыша, так как пожар случился посреди озера.
По предварительному заключению экспертов, возгорание произошло из-за аномального повышения температуры воздуха.
По данному факту экологи готовят соответствующие документы.