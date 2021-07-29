https://uz.sputniknews.ru/20210729/na-ozere-sudoche-proizoshel-krupnyy-pojar--video-19865778.html

На озере Судочье произошел крупный пожар — видео

На озере Судочье произошел крупный пожар — видео

По предварительному заключению экспертов, возгорание случилось из-за аномального повышения температуры воздуха. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-07-29T10:06+0500

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происшествия

госкомэкологии

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На озере Судочье в Каракалпакстане вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госкомэкологии. По информации ведомства, причиной возгорания стали камышовые заросли. Отмечается, что специалисты Кунградской районной инспекции комитета экологии Каракалпакстана и Судочье-Акпеткинского государственного заказника не смогли добраться до воспламенившегося камыша, так как пожар случился посреди озера.По предварительному заключению экспертов, возгорание произошло из-за аномального повышения температуры воздуха.По данному факту экологи готовят соответствующие документы.

каракалпакстан

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госкомэкологии, каракалпакстан