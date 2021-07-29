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Свадьбы не будет: юнусабадский ЗАГС отключили от электричества за долги
Свадьбы не будет: юнусабадский ЗАГС отключили от электричества за долги
Согласно данным АО "Ташкентские городские электрические сети", задолженность учреждения по счетам составила четыре миллиона сумов. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T10:22+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Здание ЗАГСа Юнусабадского района автоматически отключили от электричества из-за долгов, сообщили в АО "Ташкентские городские электрические сети".По информации компании, задолженность учреждения составила четыре млн сумов. В ведомстве также отметили, что в настоящее время установлено свыше четырех миллионов счетчиков АСКУЭ. Все они подключены к биллинговой системе, и расчеты производятся в автоматическом режиме.Отмечается, что после погашения имеющейся задолженности здание районного ЗАГСа обеспечили стабильным электроснабжением.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Ryad-predpriyatiy-Uzbekistana-nakazhut-za-otklyuchenie-naseleniya-ot-elektrichestva-15476262.html
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загс, электричество, свет

Свадьбы не будет: юнусабадский ЗАГС отключили от электричества за долги

10:22 29.07.2021
285
© Sputnik / AlexTikhomirovСвадебные кольца
Свадебные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / AlexTikhomirov
Согласно данным АО "Ташкентские городские электрические сети", задолженность учреждения по счетам составила четыре миллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Здание ЗАГСа Юнусабадского района автоматически отключили от электричества из-за долгов, сообщили в АО "Ташкентские городские электрические сети".
По информации компании, задолженность учреждения составила четыре млн сумов.
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В ведомстве также отметили, что в настоящее время установлено свыше четырех миллионов счетчиков АСКУЭ. Все они подключены к биллинговой системе, и расчеты производятся в автоматическом режиме.
Отмечается, что после погашения имеющейся задолженности здание районного ЗАГСа обеспечили стабильным электроснабжением.
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