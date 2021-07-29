https://uz.sputniknews.ru/20210729/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-shestogo-dnya-sorevnovaniy-19878045.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги шестого дня соревнований

Узбекистан на ОИ-2020: итоги шестого дня соревнований

Завтра будем болеть за победу узбекистанцев в дзюдо, боксе, легкой атлетике и плавании. Надеемся на высокие результаты. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T20:21+0500

2021-07-29T20:21+0500

2021-07-29T20:29+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпиада-2020

спортсмен

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Еще один соревновательный день полный накала страстей, надежд на победу, радостей и разочарований. В четырех дисциплинах узбекистанцы уступили первенство соперникам. Непобежденным сегодня остался лишь боксер-профессионал Баходыр Джалолов. Sputnik Узбекистан подготовил обзор ярких моментов этого дня ОИ-2020.Бокс: яркая победа ДжалоловаЧемпион мира 2019 года Баходир Жалолов начал участие в Олимпийских играх с яркой победы. На ринге он столкнулся с азербайджанским боксером, демонстрируя превосходство и не оставляя сопернику шансов на победу. Однако для других представителей республики поединки не были такими успешными.Узбекистанская боксерша Турсуной Рахимова проиграла турецкой спортсменке Бусе Наз Чакироглу. Хотя бой был беспомпромиссным, судьи вынесли решение в пользу соперницы Турсуной. Счет - 3:2. Это решение в НОК республики назвали странным.Домой отправился и Фанат Кахрамонов по итогам второго боя в рамках Токио-2020. Он не смог устоять под натиском финалиста чемпионата мира и Азиатских игр Абилхана Аманкула из Казахстана и проиграл в схватке.Дзюдо: поражение ХуррамоваДзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов, выступающий в весе до 100 кг, свой первый бой на Олимпиаде завершил уверенной победой. Он с легкостью одолел ирландца Бенжамина Флетчера. Но не смог противостоять на татами Аарону Вольфу из Японии.Теперь Мухаммадкарим имеет возможность выступить в командном-микст направлении.Академическая гребляСпортсмены по академической гребле Шахбоз Холмурзаев и Собиржон Сафаралиев также не прошли квалификационный отбор в заплыве на своей дистанции и пришли к финишу лишь четвертыми.Завтра будем болеть за победу узбекистанцев в дзюдо, боксе, легкой атлетике и плавании. Надеемся на высокие результаты.

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олимпиада-2020, спортсмен, узбекистан