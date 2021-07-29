https://uz.sputniknews.ru/20210729/v-fergane-zaderjany-student-i-prepodavatel-pri-poluchenii-vzyatki-za-postuplenie-v-vuz-19870010.html
В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз
В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T12:44+0500
2021-07-29T12:44+0500
2021-07-29T12:44+0500
общество
преподаватель
прокуратура
поступление в университет
взятка
задержание
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Фергане задержаны студент и преподаватель Кокандского педагогического института за получение взятки для поступления в филиал столичного университета. Об этом сообщает пресс-служба департамента прокуратуры. По информации надзорного ведомства, молодой человек пообещал своему знакомому, что сможет помочь ему поступить в Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Он заверил, что в этом деле ему поможет старший преподаватель заочного отделения Кокандского педагогического института.За свою услугу студент попросил пять тысяч долларов. В день передачи необходимой суммы злоумышленник и педагог были пойманы с поличным. Против них возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20200914/V-Karshi-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-posodeystvovat-v-postuplenii-v-vuz-14968906.html
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преподаватель, прокуратура, поступление в университет, взятка, задержание
В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
В Фергане задержаны студент и преподаватель Кокандского педагогического института за получение взятки для поступления в филиал столичного университета. Об этом сообщает
пресс-служба департамента прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, молодой человек пообещал своему знакомому, что сможет помочь ему поступить в Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Он заверил, что в этом деле ему поможет старший преподаватель заочного отделения Кокандского педагогического института.
За свою услугу студент попросил пять тысяч долларов. В день передачи необходимой суммы злоумышленник и педагог были пойманы с поличным.
Против них возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.