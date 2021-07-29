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В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз
В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T12:44+0500
2021-07-29T12:44+0500
общество
преподаватель
прокуратура
поступление в университет
взятка
задержание
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Фергане задержаны студент и преподаватель Кокандского педагогического института за получение взятки для поступления в филиал столичного университета. Об этом сообщает пресс-служба департамента прокуратуры. По информации надзорного ведомства, молодой человек пообещал своему знакомому, что сможет помочь ему поступить в Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Он заверил, что в этом деле ему поможет старший преподаватель заочного отделения Кокандского педагогического института.За свою услугу студент попросил пять тысяч долларов. В день передачи необходимой суммы злоумышленник и педагог были пойманы с поличным. Против них возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20200914/V-Karshi-zaderzhali-moshennika-obeschavshego-posodeystvovat-v-postuplenii-v-vuz-14968906.html
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преподаватель, прокуратура, поступление в университет, взятка, задержание

В Фергане задержаны студент и преподаватель при получении взятки за поступление в вуз

12:44 29.07.2021
695
© Sputnik / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Фергане задержаны студент и преподаватель Кокандского педагогического института за получение взятки для поступления в филиал столичного университета. Об этом сообщает пресс-служба департамента прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, молодой человек пообещал своему знакомому, что сможет помочь ему поступить в Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Он заверил, что в этом деле ему поможет старший преподаватель заочного отделения Кокандского педагогического института.
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2020
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В Карши задержали педагога, обещавшего "посодействовать" в поступлении в вуз
14 сентября 2020, 11:53
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За свою услугу студент попросил пять тысяч долларов. В день передачи необходимой суммы злоумышленник и педагог были пойманы с поличным.
Против них возбуждено уголовное дело по статьям УК РУз "Мошенничество" и "Дача взятки". Следствие продолжается.
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