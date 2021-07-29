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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/zamir-kabulov-o-situatsii-na-granitsax-tsa-afganistan-tochno-nikogo-ne-zastavit-skuchat-19873228.html
Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
Обстановка в Афганистане остается нестабильной, и население близлежащих государств тревожится о том, что же ожидать в ближайшее время: усиления терроризма и... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T14:51+0500
2021-07-29T14:56+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
центральная азия
афганистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральноазиатский регион и Россию тревожат перспективы того, что ИГ* воспользуется хаосом и усилится на севере Афганистана, чем нанесет ущерб государствам региона, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Однако ИГ* и движение "Талибан"* враждуют, и последнее активно борется с террористическими группировками.Говоря про отношения Афганистана с Исламабадом, которые осложнились после похищения дочери посла ИРА, спецпредставитель президента РФ высказал мнение, что ответственные лица в Кабуле не справились с талибами и теперь ищут "козла отпущения" в лице Пакистана.Но Замир Кабулов уверен, что Пакистан не превратится в исламский эмират, потому что выступает "на одной волне" с Москвой.В любом случае, подчеркнул Кабулов, "Афганистан скучать не заставит".* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210728/taliby-na-podstupax-k-tsa-chem-gotovy-otvetit-armii-stran-shos-19864663.html
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центральная азия, афганистан

Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать

14:51 29.07.2021 (обновлено: 14:56 29.07.2021)
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© Sputnik / Нина ЗотинаСпециальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов
Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Нина Зотина
Обстановка в Афганистане остается нестабильной, и население близлежащих государств тревожится о том, что же ожидать в ближайшее время: усиления терроризма и потока беженцев или же наступит перемирие в долгой войне.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральноазиатский регион и Россию тревожат перспективы того, что ИГ* воспользуется хаосом и усилится на севере Афганистана, чем нанесет ущерб государствам региона, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Однако ИГ* и движение "Талибан"* враждуют, и последнее активно борется с террористическими группировками.

"Чем больше талибы будут уничтожать ИГ*, тем лучше", — сказал Замир Кабулов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".

Говоря про отношения Афганистана с Исламабадом, которые осложнились после похищения дочери посла ИРА, спецпредставитель президента РФ высказал мнение, что ответственные лица в Кабуле не справились с талибами и теперь ищут "козла отпущения" в лице Пакистана.
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Но Замир Кабулов уверен, что Пакистан не превратится в исламский эмират, потому что выступает "на одной волне" с Москвой.
В любом случае, подчеркнул Кабулов, "Афганистан скучать не заставит".
* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
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