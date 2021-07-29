https://uz.sputniknews.ru/20210729/zamir-kabulov-o-situatsii-na-granitsax-tsa-afganistan-tochno-nikogo-ne-zastavit-skuchat-19873228.html
Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
Обстановка в Афганистане остается нестабильной, и население близлежащих государств тревожится о том, что же ожидать в ближайшее время: усиления терроризма и... 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T14:51+0500
2021-07-29T14:51+0500
2021-07-29T14:56+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральноазиатский регион и Россию тревожат перспективы того, что ИГ* воспользуется хаосом и усилится на севере Афганистана, чем нанесет ущерб государствам региона, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Однако ИГ* и движение "Талибан"* враждуют, и последнее активно борется с террористическими группировками.Говоря про отношения Афганистана с Исламабадом, которые осложнились после похищения дочери посла ИРА, спецпредставитель президента РФ высказал мнение, что ответственные лица в Кабуле не справились с талибами и теперь ищут "козла отпущения" в лице Пакистана.Но Замир Кабулов уверен, что Пакистан не превратится в исламский эмират, потому что выступает "на одной волне" с Москвой.В любом случае, подчеркнул Кабулов, "Афганистан скучать не заставит".* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210728/taliby-na-podstupax-k-tsa-chem-gotovy-otvetit-armii-stran-shos-19864663.html
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центральная азия, афганистан
Замир Кабулов о ситуации на границах ЦА: Афганистан точно никого не заставит скучать
14:51 29.07.2021 (обновлено: 14:56 29.07.2021)
Обстановка в Афганистане остается нестабильной, и население близлежащих государств тревожится о том, что же ожидать в ближайшее время: усиления терроризма и потока беженцев или же наступит перемирие в долгой войне.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральноазиатский регион и Россию тревожат перспективы того, что ИГ* воспользуется хаосом и усилится на севере Афганистана, чем нанесет ущерб государствам региона, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Однако ИГ* и движение "Талибан"* враждуют, и последнее активно борется с террористическими группировками.
"Чем больше талибы будут уничтожать ИГ*, тем лучше", — сказал Замир Кабулов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Говоря про отношения Афганистана с Исламабадом, которые осложнились после похищения дочери посла ИРА, спецпредставитель президента РФ высказал мнение, что ответственные лица в Кабуле не справились с талибами и теперь ищут "козла отпущения" в лице Пакистана.
Но Замир Кабулов уверен, что Пакистан не превратится в исламский эмират, потому что выступает "на одной волне" с Москвой.
В любом случае, подчеркнул Кабулов, "Афганистан скучать не заставит".
* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран