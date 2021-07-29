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Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты
Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты
Директор ЦАРИКЦ высоко оценил проводимую в Узбекистане работу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T17:00+0500
2021-07-29T17:00+0500
политика
борьба с незаконным оборотом наркотиков
дипломаты
встреча
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов провел беседу с директором Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Рустамом Мирализода.Во время встречи стороны обсудили взаимодействие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе и рассмотрели пути дальнейшего повышения эффективности предпринимаемых совместных мер, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Глава ЦАРИКЦ высоко оценил осуществляемую в Узбекистане системную работу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также эффективному сотрудничеству Узбекистана с другими государствами-участниками Центра.
https://uz.sputniknews.ru/20210304/Uzbekskie-tamozhenniki-izyali-krupnuyu-partiyu-zhidkogo-geroina-16124735.html
https://uz.sputniknews.ru/20200612/V-Bukhare-zaderzhany-chetyre-cheloveka-prichastnykh-k-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-14330967.html
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борьба с незаконным оборотом наркотиков, дипломаты, встреча

Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты

17:00 29.07.2021
590
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Директор ЦАРИКЦ высоко оценил проводимую в Узбекистане работу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов провел беседу с директором Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Рустамом Мирализода.
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Во время встречи стороны обсудили взаимодействие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе и рассмотрели пути дальнейшего повышения эффективности предпринимаемых совместных мер, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
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Глава ЦАРИКЦ высоко оценил осуществляемую в Узбекистане системную работу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также эффективному сотрудничеству Узбекистана с другими государствами-участниками Центра.
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