https://uz.sputniknews.ru/20210729/zamministra-inostrannyx-del-uzbekistana-prinyal-glavu-tsarikts-chto-obsudili-eksperty-19874799.html

Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты

Замминистра иностранных дел Узбекистана принял главу ЦАРИКЦ: что обсудили эксперты

Директор ЦАРИКЦ высоко оценил проводимую в Узбекистане работу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T17:00+0500

2021-07-29T17:00+0500

2021-07-29T17:00+0500

политика

борьба с незаконным оборотом наркотиков

дипломаты

встреча

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов провел беседу с директором Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Рустамом Мирализода.Во время встречи стороны обсудили взаимодействие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе и рассмотрели пути дальнейшего повышения эффективности предпринимаемых совместных мер, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Глава ЦАРИКЦ высоко оценил осуществляемую в Узбекистане системную работу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также эффективному сотрудничеству Узбекистана с другими государствами-участниками Центра.

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https://uz.sputniknews.ru/20200612/V-Bukhare-zaderzhany-chetyre-cheloveka-prichastnykh-k-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-14330967.html

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борьба с незаконным оборотом наркотиков, дипломаты, встреча