https://uz.sputniknews.ru/20210730/bloger-ilya-varlamov-priexal-v-tashkent-chtoby-snyat-ocherednoy-film-19886137.html

Блогер Илья Варламов приехал в Ташкент для работы над очередным проектом

Блогер Илья Варламов приехал в Ташкент для работы над очередным проектом

Судя по кадрам, которые появляются в профиле Варламова, он активно изучает городские улицы, наблюдает за жизненным укладом ташкентцев. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T15:04+0500

2021-07-30T15:04+0500

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туризм

ташкент

блогер

съемка

илья варламов

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео с центральных улиц Ташкента. Журналист прибыл в Узбекистан несколько дней назад и уже успел воспользовался столичным метрополитеном, побывать у памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, пообщаться с местными жителями.Судя по кадрам, которыми Варламов делится в своем профиле, он активно изучает городские улицы, наблюдает за жизненным укладом ташкентцев.Известно также, что в блогер-урбанист провел интервью с депутатом Расулом Кушербаевым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам избранник народа.Что именно привело блогера в Ташкент — пока непонятно. Говорят, он работает над очередным авторским проектом, детали которого раскрывать не торопится. Ранее — зимой прошлого года — Варламов посетил Самарканд и высказал недовольство туристической инфраструктурой города. На следующий день после этой публикации в "Живом Журнале", по словам блогера, Самарканд "закипел". Чиновники прошлись по его маршруту и "исправили многие моменты", которые он раскритиковал.

https://uz.sputniknews.ru/20200827/V-GTK-prokommentirovali-video-Ili-Varlamova-o-sostoyanii-pogranichnykh-punktov-14850783.html

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ташкент, блогер, съемка, илья варламов