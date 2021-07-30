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Блогер Илья Варламов приехал в Ташкент для работы над очередным проектом
Блогер Илья Варламов приехал в Ташкент для работы над очередным проектом
Судя по кадрам, которые появляются в профиле Варламова, он активно изучает городские улицы, наблюдает за жизненным укладом ташкентцев. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T15:04+0500
2021-07-30T16:44+0500
туризм
ташкент
блогер
съемка
илья варламов
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео с центральных улиц Ташкента. Журналист прибыл в Узбекистан несколько дней назад и уже успел воспользовался столичным метрополитеном, побывать у памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, пообщаться с местными жителями.Судя по кадрам, которыми Варламов делится в своем профиле, он активно изучает городские улицы, наблюдает за жизненным укладом ташкентцев.Известно также, что в блогер-урбанист провел интервью с депутатом Расулом Кушербаевым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам избранник народа.Что именно привело блогера в Ташкент — пока непонятно. Говорят, он работает над очередным авторским проектом, детали которого раскрывать не торопится. Ранее — зимой прошлого года — Варламов посетил Самарканд и высказал недовольство туристической инфраструктурой города. На следующий день после этой публикации в "Живом Журнале", по словам блогера, Самарканд "закипел". Чиновники прошлись по его маршруту и "исправили многие моменты", которые он раскритиковал.
https://uz.sputniknews.ru/20200827/V-GTK-prokommentirovali-video-Ili-Varlamova-o-sostoyanii-pogranichnykh-punktov-14850783.html
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ташкент, блогер, съемка, илья варламов

Блогер Илья Варламов приехал в Ташкент для работы над очередным проектом

15:04 30.07.2021 (обновлено: 16:44 30.07.2021)
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Судя по кадрам, которые появляются в профиле Варламова, он активно изучает городские улицы, наблюдает за жизненным укладом ташкентцев.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео с центральных улиц Ташкента. Журналист прибыл в Узбекистан несколько дней назад и уже успел воспользовался столичным метрополитеном, побывать у памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, пообщаться с местными жителями.
Судя по кадрам, которыми Варламов делится в своем профиле, он активно изучает городские улицы, наблюдает за жизненным укладом ташкентцев.
Известно также, что в блогер-урбанист провел интервью с депутатом Расулом Кушербаевым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам избранник народа.
Что именно привело блогера в Ташкент — пока непонятно. Говорят, он работает над очередным авторским проектом, детали которого раскрывать не торопится.
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Ранее — зимой прошлого года — Варламов посетил Самарканд и высказал недовольство туристической инфраструктурой города.
На следующий день после этой публикации в "Живом Журнале", по словам блогера, Самарканд "закипел". Чиновники прошлись по его маршруту и "исправили многие моменты", которые он раскритиковал.
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