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"Это неуважение": в Минюсте осудили итальянскую обувь с гербом Узбекистана
"Это неуважение": в Минюсте осудили итальянскую обувь с гербом Узбекистана
Пользователей соцсетей такой дизайн кроссовок разделил на два лагеря. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T17:03+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Использование изображений герба и флага Узбекистана в новой коллекции обуви известного итальянского дизайнера Стефано Риччи является неуважением к государственной символике страны.Об этом говорится в заявлении Минюста Узбекистана. Накануне в Интернете появились фотографии новой коллекции спортивной обуви и одежды итальянского дизайнера Стефано Риччи, в которой он использовал изображения герба и флага Узбекистана. В соцсетях пользователи разделились на тех, кто осудил автора, и тех, кому коллекция понравилась, все они активно продолжают обсуждать такой замысел итальянца.В ведомстве отметили, что символы государственной независимости Узбекистана священны и их оскорбление в любой форме карается законом. В частности, в соответствии с законодательством страны изображения государственного герба и флага не могут быть использованы в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг), заключили в Минюсте.
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"Это неуважение": в Минюсте осудили итальянскую обувь с гербом Узбекистана

17:03 30.07.2021 (обновлено: 17:05 30.07.2021)
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© Минюст УзбекистанаКоллекция обуви итальянского дизайнера Стефано Риччи с гербом Узбекистана
Коллекция обуви итальянского дизайнера Стефано Риччи с гербом Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© Минюст Узбекистана
Пользователей соцсетей такой дизайн кроссовок разделил на два лагеря.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Использование изображений герба и флага Узбекистана в новой коллекции обуви известного итальянского дизайнера Стефано Риччи является неуважением к государственной символике страны.
Об этом говорится в заявлении Минюста Узбекистана.
Накануне в Интернете появились фотографии новой коллекции спортивной обуви и одежды итальянского дизайнера Стефано Риччи, в которой он использовал изображения герба и флага Узбекистана.
В соцсетях пользователи разделились на тех, кто осудил автора, и тех, кому коллекция понравилась, все они активно продолжают обсуждать такой замысел итальянца.
"Это неуважение к государственным символам Республики Узбекистан — флагу и гербу", — говорится в сообщении Минюста.
В ведомстве отметили, что символы государственной независимости Узбекистана священны и их оскорбление в любой форме карается законом.
В частности, в соответствии с законодательством страны изображения государственного герба и флага не могут быть использованы в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг), заключили в Минюсте.
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