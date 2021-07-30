https://uz.sputniknews.ru/20210730/eto-neuvajenie-v-minyuste-osudili-italyanskuyu-obuv-s-gerbom-uzbekistana-19888301.html

"Это неуважение": в Минюсте осудили итальянскую обувь с гербом Узбекистана

"Это неуважение": в Минюсте осудили итальянскую обувь с гербом Узбекистана

Пользователей соцсетей такой дизайн кроссовок разделил на два лагеря. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T17:03+0500

2021-07-30T17:03+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Использование изображений герба и флага Узбекистана в новой коллекции обуви известного итальянского дизайнера Стефано Риччи является неуважением к государственной символике страны.Об этом говорится в заявлении Минюста Узбекистана. Накануне в Интернете появились фотографии новой коллекции спортивной обуви и одежды итальянского дизайнера Стефано Риччи, в которой он использовал изображения герба и флага Узбекистана. В соцсетях пользователи разделились на тех, кто осудил автора, и тех, кому коллекция понравилась, все они активно продолжают обсуждать такой замысел итальянца.В ведомстве отметили, что символы государственной независимости Узбекистана священны и их оскорбление в любой форме карается законом. В частности, в соответствии с законодательством страны изображения государственного герба и флага не могут быть использованы в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг), заключили в Минюсте.

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узбекистан, италия, стиль, мода, обувь