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Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение
Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение
Согласно утвержденному графику, рейсы выполняются каждый час. Стоимость проезда составляет 14 тысяч сумов. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T22:10+0500
2021-07-30T22:14+0500
общество
фергана
коканд
автобусы
министерство транспорта республики узбекистан
транспортное сообщение
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Автобусное сообщение по маршруту Фергана-Коканд организовано областным транспортным управлением для удобства жителей Риштанского и Багдадского районов, сообщает пресс-служба Минтранса. По информации министерства, инициатива создана в связи с большим количеством поступивших от местного населения обращений.Отмечается, что рейсы выполняются каждый час, согласно строго утвержденному расписанию.Стоимость 105-километрового маршрута составляет 14 тысяч сумов.
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фергана, коканд, автобусы, министерство транспорта республики узбекистан, транспортное сообщение

Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение

22:10 30.07.2021 (обновлено: 22:14 30.07.2021)
558
© Министерство транспорта УзбекистанаМежду Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение
Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© Министерство транспорта Узбекистана
Согласно утвержденному графику, рейсы выполняются каждый час. Стоимость проезда составляет 14 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Автобусное сообщение по маршруту Фергана-Коканд организовано областным транспортным управлением для удобства жителей Риштанского и Багдадского районов, сообщает пресс-служба Минтранса.
По информации министерства, инициатива создана в связи с большим количеством поступивших от местного населения обращений.
© Министерство транспорта УзбекистанаМежду Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение
Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение
© Министерство транспорта Узбекистана
Отмечается, что рейсы выполняются каждый час, согласно строго утвержденному расписанию.
Стоимость 105-километрового маршрута составляет 14 тысяч сумов.
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22:10Между Ферганой и Кокандом запущено автобусное сообщение
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