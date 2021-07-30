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Прохлада уйдет: какая погода ожидает узбекистанцев 1 августа
Прохлада уйдет: какая погода ожидает узбекистанцев 1 августа
В середине прошлой недели на территорию Узбекистана с юга поступали прохладные воздушные массы. Из-за этого температура понизилась. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T17:41+0500
2021-07-30T17:41+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.Так, завтра, в последний день июля, сохранится прохлада, которая пришла на территорию Узбекистана на прошлой неделе. Ожидается небольшая переменная облачность. Днем температура в большинстве регионов будет держаться в пределах 32-37 градусов. Между тем возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.В Узгидромете также предупредили о селевой опасности 30-31 июля в предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Это связано с локальными дождями, которые обрушатся на Ферганскую долину.С 1 августа в республику вернется жара. Днем столбики термометров поднимутся до 35-40 градусов.В горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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узбекистан, узгидромет

Прохлада уйдет: какая погода ожидает узбекистанцев 1 августа

17:41 30.07.2021
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© CC0 / Unsplash / Zuyet AwarmatikЗакат над Хивой
Закат над Хивой - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© CC0 / Unsplash / Zuyet Awarmatik
В середине прошлой недели на территорию Узбекистана с юга поступали прохладные воздушные массы. Из-за этого температура понизилась.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, завтра, в последний день июля, сохранится прохлада, которая пришла на территорию Узбекистана на прошлой неделе.
Ожидается небольшая переменная облачность. Днем температура в большинстве регионов будет держаться в пределах 32-37 градусов. Между тем возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.
В Узгидромете также предупредили о селевой опасности 30-31 июля в предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Это связано с локальными дождями, которые обрушатся на Ферганскую долину.
С 1 августа в республику вернется жара.
"Прохладные воздушные массы начнут смещаться на восток. На смену им придут горячие и сухие воздушные массы из Ирана", — добавили синоптики.
Днем столбики термометров поднимутся до 35-40 градусов.
В горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
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