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Прохлада уйдет: какая погода ожидает узбекистанцев 1 августа

Прохлада уйдет: какая погода ожидает узбекистанцев 1 августа

В середине прошлой недели на территорию Узбекистана с юга поступали прохладные воздушные массы. Из-за этого температура понизилась. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T17:41+0500

2021-07-30T17:41+0500

2021-07-30T17:41+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.Так, завтра, в последний день июля, сохранится прохлада, которая пришла на территорию Узбекистана на прошлой неделе. Ожидается небольшая переменная облачность. Днем температура в большинстве регионов будет держаться в пределах 32-37 градусов. Между тем возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.В Узгидромете также предупредили о селевой опасности 30-31 июля в предгорных и горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Это связано с локальными дождями, которые обрушатся на Ферганскую долину.С 1 августа в республику вернется жара. Днем столбики термометров поднимутся до 35-40 градусов.В горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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