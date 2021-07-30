https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html
Российские военные отправились на узбекско-афганскую границу — пока для учений
Российские военные отправились на узбекско-афганскую границу — пока для учений
Совместные маневры с подразделениями вооруженных сил Узбекистана пройдут на полигоне Термез в начале августа. Военные двух стран отработают действия на случай... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T19:33+0500
2021-07-30T19:33+0500
2021-07-30T19:33+0500
видео
узбекистан
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военные учения
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В совместных учениях примут участие порядка полутора тысяч военных. Цель десятидневных маневров - отработка взаимодействия при отражении угрозы с южных рубежей Узбекистана.Ситуация в Афганистане остается напряженной. Несмотря на заверения официальных представителей "Талибана"* о том, что они не будут нарушать границы соседних с ИРА государств. в ЦА готовятся в возможной дестабилизации обстановки. Прежде всего, опасения вызывают группировки ИГ*, которые могут воспользоваться хаосом в Афганистане для экспансии на сопредельные территории.Группа Центрального военного округа РФ вылетела из Самары в Термез для проведения совместных учений. Кроме того, маневры с участием российских, узбекистанских и таджикистанских военных пройдут 5-10 августа в Хатлонской области Таджикистана.* - организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде других стран.
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узбекистан, таджикистан, военные учения, видео
Российские военные отправились на узбекско-афганскую границу — пока для учений
Совместные маневры с подразделениями вооруженных сил Узбекистана пройдут на полигоне Термез в начале августа. Военные двух стран отработают действия на случай вторжения террористических формирований из ИРА.
В совместных учениях примут участие порядка полутора тысяч военных. Цель десятидневных маневров - отработка взаимодействия при отражении угрозы с южных рубежей Узбекистана.
Ситуация в Афганистане остается напряженной. Несмотря на заверения официальных представителей "Талибана"* о том, что они не будут нарушать границы соседних с ИРА государств. в ЦА готовятся в возможной дестабилизации обстановки. Прежде всего, опасения вызывают группировки ИГ*, которые могут воспользоваться хаосом в Афганистане для экспансии на сопредельные территории.
Группа Центрального военного округа РФ вылетела из Самары в Термез для проведения совместных учений. Кроме того, маневры с участием российских, узбекистанских и таджикистанских военных пройдут 5-10 августа в Хатлонской области Таджикистана.
* - организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде других стран.