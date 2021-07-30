Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Узбекистан на ОИ-2020: седьмой день и снова без медалей
21:21 30.07.2021 (обновлено: 21:48 30.07.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаРайхона Кодирова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сегодня из соревнований выбыли сразу четыре спортсмена: Бекмурод Олтибоев, Бобоусмон Батуров, Роксан Худоёрова и Наталья Критинина. Завтра узбекистанцы выступают в боксе, дзюдо и стрельбе.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Завершился седьмой соревновательный день на Олимпиаде в Токио. К сожалению, он не принес сборной Узбекистана медалей, а трое спортсменов покидают Игры. Sputnik Узбекистан подготовил обзор дня на ОИ-2020.
Дзюдо: в шаге от бронзы
Сегодня узбекистанцы болели за дзюдоиста Бекмурода Олтибоева. К сожалению, его выступление не принесло успехов сборной и она завершила свое участие в индивидуальном направлении в рамках Токио-2020.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаБекмурод Олтибоев
Бекмурод Олтибоев
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В схватке за бронзовую награду главного первенства четырехлетия Олтибоев уступил украинцу Якову Хаммо и занял лишь седьмое место в одиночном разряде тяжелой весовой категории.
Однако, уже завтра спортсмены поборются в смешанном командном зачете. Первыми их соперниками станут представители Нидерландов.
Бокс: победа и прощание
Завершил свое участие в Олимпиаде и боксер Бобоусмон Батуров. В рамках четвертьфинала он вышел на ринг против финалиста последнего чемпионата мира, британца Пэта Маккормака.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаБобоусмон Батуров и Пэт Маккормак
Бобоусмон Батуров и Пэт Маккормак
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В начале поединка Батуров боролся старательно, однако, второй и третий раунды он уступил сопернику и выбыл из соревнований.
Свой первый бой в Токио-2020 провела Райхона Кодирова. Стартовала она успешно с поединка против африканки Юмбы Наомие, где она одержала уверенную победу. Но впереди второй этап, где ее ждет действующая чемпионка мира Беатриз Феррейра из Бразилии.
Легкая атлетика и плавание: не доплыла и не допрыгнула
К сожалению, не хватили сил для выхода в финал и у Роксаны Худоёровой, выступавшей тройном прыжке. Среди представительниц Узбекистана она стартовала первой.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаРоксана Худоёрова
Роксана Худоёрова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В отборочном этапе Роксана находилась в группе “А”. Её лучший результат — 13.02 метра. К сожалению этого не хватило, так как самый низкий показатель среди финалистов — 14.21 метра. Худоёрова также завершила свое участие в Олимпиаде.
Как и пловчиха Наталья Критинина. В заплыве на 50 метров в свободном стиле она пришла последней среди восьми спортсменок с результатом 24,93.
Завтра узбекистанцы выступают в боксе, дзюдо и стрельбе. Надеемся, этот день принесет сборной победы.