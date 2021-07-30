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В Ташкенте женщина намеревалась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи
В Ташкенте женщина намеревалась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи
Горе-мать пыталась таким образом решить свои финансовые проблемы. На вырученные деньги она планировала сделать ремонт в квартире, а часть из них отложить на... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T20:01+0500
2021-07-30T22:06+0500
общество
ташкент
ребенок
мать
гувд ташкента
торговля людьми
продажа детей
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице женщину, которая пыталась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. "В одном из кафе, расположенном по улице Авлиё ота Мирабадского района, сотрудники отдела Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом ГУВД Ташкента задержали уроженку соседней республики, 43-летнюю Ольгу (имена изменены) при попытке продажи своей 13-летней дочери за $3,5 тысячи", – информировали в силовом ведомстве.В ходе проведенного расследования выяснилось, что Ольга познакомилась в кафе с миловидной девушкой по имени Альмира. В ходе разговора она стала жаловаться новоиспеченной подруге на тяжелую жизнь: отсутствие достойной работы и ремонта в квартире, а также нехватку денег на пропитание.Альмира посочувствовала женщине. Однако та затем попросила помочь ей с продажей 13-летней дочери. Собеседница выслушала предложение горе-матери и пообещала подумать. Попрощавшись, женщины условились созвониться.Вернувшись домой Альмира сообщила о данном инциденте в правоохранительные органы. Наутро женщины встретились в одном из столичных кафе. В момент обмена подростка на деньги Ольга была задержана сотрудниками МВД.Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20190619/V-Tashkente-molodye-suprugi-pytalis-prodat-rebenka-za-9-tysyach-dollarov-11809065.html
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ташкент, ребенок, мать, гувд ташкента, торговля людьми, продажа детей

В Ташкенте женщина намеревалась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи

20:01 30.07.2021 (обновлено: 22:06 30.07.2021)
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© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
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© Sputnik / Антон Денисов
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Горе-мать пыталась таким образом решить свои финансовые проблемы. На вырученные деньги она планировала сделать ремонт в квартире, а часть из них отложить на пропитание.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице женщину, которая пыталась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
"В одном из кафе, расположенном по улице Авлиё ота Мирабадского района, сотрудники отдела Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом ГУВД Ташкента задержали уроженку соседней республики, 43-летнюю Ольгу (имена изменены) при попытке продажи своей 13-летней дочери за $3,5 тысячи", – информировали в силовом ведомстве.
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В ходе проведенного расследования выяснилось, что Ольга познакомилась в кафе с миловидной девушкой по имени Альмира. В ходе разговора она стала жаловаться новоиспеченной подруге на тяжелую жизнь: отсутствие достойной работы и ремонта в квартире, а также нехватку денег на пропитание.
Альмира посочувствовала женщине. Однако та затем попросила помочь ей с продажей 13-летней дочери. Собеседница выслушала предложение горе-матери и пообещала подумать. Попрощавшись, женщины условились созвониться.
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Вернувшись домой Альмира сообщила о данном инциденте в правоохранительные органы. Наутро женщины встретились в одном из столичных кафе. В момент обмена подростка на деньги Ольга была задержана сотрудниками МВД.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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