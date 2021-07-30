https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-tashkente-jenschina-namerevalas-prodat13-letnyuyu-doch-za-35-tysyachi-19890671.html

В Ташкенте женщина намеревалась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи

В Ташкенте женщина намеревалась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи

Горе-мать пыталась таким образом решить свои финансовые проблемы. На вырученные деньги она планировала сделать ремонт в квартире, а часть из них отложить на... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T20:01+0500

2021-07-30T20:01+0500

2021-07-30T22:06+0500

общество

ташкент

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мать

гувд ташкента

торговля людьми

продажа детей

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице женщину, которая пыталась продать 13-летнюю дочь за $3,5 тысячи, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. "В одном из кафе, расположенном по улице Авлиё ота Мирабадского района, сотрудники отдела Управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом ГУВД Ташкента задержали уроженку соседней республики, 43-летнюю Ольгу (имена изменены) при попытке продажи своей 13-летней дочери за $3,5 тысячи", – информировали в силовом ведомстве.В ходе проведенного расследования выяснилось, что Ольга познакомилась в кафе с миловидной девушкой по имени Альмира. В ходе разговора она стала жаловаться новоиспеченной подруге на тяжелую жизнь: отсутствие достойной работы и ремонта в квартире, а также нехватку денег на пропитание.Альмира посочувствовала женщине. Однако та затем попросила помочь ей с продажей 13-летней дочери. Собеседница выслушала предложение горе-матери и пообещала подумать. Попрощавшись, женщины условились созвониться.Вернувшись домой Альмира сообщила о данном инциденте в правоохранительные органы. Наутро женщины встретились в одном из столичных кафе. В момент обмена подростка на деньги Ольга была задержана сотрудниками МВД.Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20190619/V-Tashkente-molodye-suprugi-pytalis-prodat-rebenka-za-9-tysyach-dollarov-11809065.html

https://uz.sputniknews.ru/20200729/Zhitelnitsa-Tashkenta-pytalas-prodat-rebenka-za-5-tysyach-dollarov-14647412.html

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ташкент, ребенок, мать, гувд ташкента, торговля людьми, продажа детей