https://uz.sputniknews.ru/20210730/vmesto-lgotnyx-orderov-v-bolnitsy--elektronnaya-ochered-kak-eto-rabotaet-19881201.html

Вместо льготных ордеров в больницы — электронная очередь: как это работает?

Вместо льготных ордеров в больницы — электронная очередь: как это работает?

Как ожидается, данные меры позволят значительно улучшить систему здравоохранения, сделать ее более доступной. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T11:09+0500

2021-07-30T11:09+0500

2021-07-30T11:09+0500

общество

здравоохранение

больницы

медицина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Очередные меры по формированию системы оказания специализированной медицинской помощи на основе принципов гласности, справедливости и прозрачности, а также полной цифровизации механизма выдачи ордеров обозначены в постановлении президента.Как работает новый механизмС 1 октября 2021 года отменяется порядок выдачи ордеров на основе квоты льготной категории лиц в 14 государственных медучреждениях.Вместо этого будет внедрена электронная информационная система постановки на учет и направления указанных лиц на лечение в порядке очередности на основе нового механизма финансирования.При направлении льготной категории лиц на лечение в спецучреждения:С 1 января 2022 года лицам, относящимся к льготной категории, также смогут оказывать частные клиники. Разрешены к оказанию медицинские услуги, которые сейчас предоставляются научно-практическими медцентрами кардиологии, травматологии, ортопедии и акушерства и гинекологии.Онкослужба — в центре вниманияС 1 августа установлена ежемесячная надбавка 25% к окладу врачей и медработников отделений паллиативной помощи учреждений онкологии, онкогематологии и гематологии за особо опасные условия труда, причиняющие вред их здоровью.Мощность комплекса составит минимум 650 стационарных койко-мест и 100 койко-мест дневного стационара. Планируется сдать его в эксплуатацию до 1 апреля 2023 года, после чего будет проведена реорганизация центра путем присоединения к нему Ташкентского городского и Ташкентского областного филиалов.Кроме того, решением президента с 1 января 2022 года поэтапно на базе 46 родильных отделений городских медицинских объединений будут созданы межрайонные перинатальные центры.

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здравоохранение, больницы, медицина, узбекистан