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Вместо льготных ордеров в больницы — электронная очередь: как это работает?
Вместо льготных ордеров в больницы — электронная очередь: как это работает?
Как ожидается, данные меры позволят значительно улучшить систему здравоохранения, сделать ее более доступной. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T11:09+0500
2021-07-30T11:09+0500
общество
здравоохранение
больницы
медицина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Очередные меры по формированию системы оказания специализированной медицинской помощи на основе принципов гласности, справедливости и прозрачности, а также полной цифровизации механизма выдачи ордеров обозначены в постановлении президента.Как работает новый механизмС 1 октября 2021 года отменяется порядок выдачи ордеров на основе квоты льготной категории лиц в 14 государственных медучреждениях.Вместо этого будет внедрена электронная информационная система постановки на учет и направления указанных лиц на лечение в порядке очередности на основе нового механизма финансирования.При направлении льготной категории лиц на лечение в спецучреждения:С 1 января 2022 года лицам, относящимся к льготной категории, также смогут оказывать частные клиники. Разрешены к оказанию медицинские услуги, которые сейчас предоставляются научно-практическими медцентрами кардиологии, травматологии, ортопедии и акушерства и гинекологии.Онкослужба — в центре вниманияС 1 августа установлена ежемесячная надбавка 25% к окладу врачей и медработников отделений паллиативной помощи учреждений онкологии, онкогематологии и гематологии за особо опасные условия труда, причиняющие вред их здоровью.Мощность комплекса составит минимум 650 стационарных койко-мест и 100 койко-мест дневного стационара. Планируется сдать его в эксплуатацию до 1 апреля 2023 года, после чего будет проведена реорганизация центра путем присоединения к нему Ташкентского городского и Ташкентского областного филиалов.Кроме того, решением президента с 1 января 2022 года поэтапно на базе 46 родильных отделений городских медицинских объединений будут созданы межрайонные перинатальные центры.
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здравоохранение, больницы, медицина, узбекистан

Вместо льготных ордеров в больницы — электронная очередь: как это работает?

11:09 30.07.2021
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© СС0 / Unsplash / camilo jimenezСкорая помощь направляется в больницу
Скорая помощь направляется в больницу - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© СС0 / Unsplash / camilo jimenez
Как ожидается, данные меры позволят значительно улучшить систему здравоохранения, сделать ее более доступной.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Очередные меры по формированию системы оказания специализированной медицинской помощи на основе принципов гласности, справедливости и прозрачности, а также полной цифровизации механизма выдачи ордеров обозначены в постановлении президента.

Как работает новый механизм

С 1 октября 2021 года отменяется порядок выдачи ордеров на основе квоты льготной категории лиц в 14 государственных медучреждениях.
Вместо этого будет внедрена электронная информационная система постановки на учет и направления указанных лиц на лечение в порядке очередности на основе нового механизма финансирования.
При направлении льготной категории лиц на лечение в спецучреждения:
граждане, включенные в категорию лиц из малообеспеченных семей, определяются посредством ИС "Единый реестр социальной защиты";
больные имеют возможность получать информацию о своих запросах, обращениях и очередности в режиме реального времени;
больным выдается направление для лечения в специализированных учреждениях в соответствии с их заболеваниями, с указанием стоимости медуслуг и нанесенным QR-кодом;
направление формируется в автоматическом порядке;
после завершения лечения больного Госфонд медстрахования перечисляет лечебному учреждению затраченные средства на основе документов, обосновывающих оказанные больному медуслуги в рамках базовых цен за счет госбюджета.
С 1 января 2022 года лицам, относящимся к льготной категории, также смогут оказывать частные клиники. Разрешены к оказанию медицинские услуги, которые сейчас предоставляются научно-практическими медцентрами кардиологии, травматологии, ортопедии и акушерства и гинекологии.

Онкослужба — в центре внимания

С 1 августа установлена ежемесячная надбавка 25% к окладу врачей и медработников отделений паллиативной помощи учреждений онкологии, онкогематологии и гематологии за особо опасные условия труда, причиняющие вред их здоровью.
На пустующей территории клиники Ташкентской медицинской академии сооружается комплекс новых зданий для Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и медицинской радиологии.
Мощность комплекса составит минимум 650 стационарных койко-мест и 100 койко-мест дневного стационара. Планируется сдать его в эксплуатацию до 1 апреля 2023 года, после чего будет проведена реорганизация центра путем присоединения к нему Ташкентского городского и Ташкентского областного филиалов.
Кроме того, решением президента с 1 января 2022 года поэтапно на базе 46 родильных отделений городских медицинских объединений будут созданы межрайонные перинатальные центры.
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