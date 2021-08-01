https://uz.sputniknews.ru/20210801/baxodir-jalolov-vyshel-v-polufinal-tokiyskoy-olimpiady-19901984.html

Баходир Джалолов вышел в полуфинал токийской Олимпиады — видео боя

Баходир Джалолов вышел в полуфинал токийской Олимпиады — видео боя

Очередной бой состоится 4 августа. В предстоящую среду узбекистанец выйдет на ринг против Фрейзера Кларка из Франции. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T10:57+0500

2021-08-01T10:57+0500

2021-08-01T16:06+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

боксер

бокс

олимпиада-2020

олимпийские игры в токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19901575_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8fb99024d33aceafed322f074afeca4.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Боксер Баходир Джалолов прошел в полуфинал токийской Олимпиады, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана. По информации НОК, в четвертьфинале соотечественник одолел индийского соперника Сатиша Кумара.Отмечается, что полуфинал пройдет 4 августа. В предстоящую среду Джалолов выйдет на ринг против Фрейзера Кларка из Британии.Ранее свое участие на Олимпийских играх в Токио узбекистанский спортсмен-профессионал начал с яркой победы. В поединке против азербайджанского боксера Мухаммада Абдуллаева, он одержал победу с явным преимуществом.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боксер, бокс, олимпиада-2020, олимпийские игры в токио