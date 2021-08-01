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Баходир Джалолов вышел в полуфинал токийской Олимпиады — видео боя
Баходир Джалолов вышел в полуфинал токийской Олимпиады — видео боя
Очередной бой состоится 4 августа. В предстоящую среду узбекистанец выйдет на ринг против Фрейзера Кларка из Франции. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T10:57+0500
2021-08-01T10:57+0500
2021-08-01T16:06+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Боксер Баходир Джалолов прошел в полуфинал токийской Олимпиады, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана. По информации НОК, в четвертьфинале соотечественник одолел индийского соперника Сатиша Кумара.Отмечается, что полуфинал пройдет 4 августа. В предстоящую среду Джалолов выйдет на ринг против Фрейзера Кларка из Британии.Ранее свое участие на Олимпийских играх в Токио узбекистанский спортсмен-профессионал начал с яркой победы. В поединке против азербайджанского боксера Мухаммада Абдуллаева, он одержал победу с явным преимуществом.
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боксер, бокс, олимпиада-2020, олимпийские игры в токио
Баходир Джалолов вышел в полуфинал токийской Олимпиады — видео боя
10:57 01.08.2021 (обновлено: 16:06 01.08.2021)
Очередной бой состоится 4 августа. В предстоящую среду узбекистанец выйдет на ринг против Фрейзера Кларка из Франции.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Боксер Баходир Джалолов прошел в полуфинал токийской Олимпиады, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
По информации НОК, в четвертьфинале соотечественник одолел индийского соперника Сатиша Кумара.
Отмечается, что полуфинал пройдет 4 августа. В предстоящую среду Джалолов выйдет на ринг против Фрейзера Кларка из Британии.
Ранее свое участие на Олимпийских играх в Токио узбекистанский спортсмен-профессионал начал
с яркой победы. В поединке против азербайджанского боксера Мухаммада Абдуллаева, он одержал победу с явным преимуществом.