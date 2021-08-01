Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20210801/kak-posle-zemletryaseniya-ruiny-na-meste-vzorvavshegosya-sklada-v-tashkente--foto-19906039.html
Как после землетрясения: руины на месте взорвавшегося склада в Ташкенте — фото
Как после землетрясения: руины на месте взорвавшегося склада в Ташкенте — фото
В махалле Кушгурган Сергелийского района накануне вечером прогремел мощный взрыв. На месте трагедии продолжаются восстановительные работы. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T17:57+0500
2021-08-01T18:14+0500
фото
ташкент
происшествия
взрыв
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19905776_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2585f6785cfa43c39484f52acd8da843.jpg
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19905776_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0af457649f9fba85fb57bb728124887.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, происшествия, взрыв, мчс, фото

Как после землетрясения: руины на месте взорвавшегося склада в Ташкенте — фото

17:57 01.08.2021 (обновлено: 18:14 01.08.2021)
5772
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В махалле Кушгурган Сергелийского района накануне вечером прогремел мощный взрыв. На месте трагедии продолжаются восстановительные работы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Сергелийском районе в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси.

В Сергелийском районе в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Сергелийском районе в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Чрезвычайное происшествие случилось в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени.

Чрезвычайное происшествие случилось в махалле &quot;Кушкурган&quot; примерно в 19.30 по местному времени. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Чрезвычайное происшествие случилось в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Помимо самого склада также разрушилось здание, в котором располагался офис компании.

Помимо самого склада также разрушилось здание, в котором располагался офис компании. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Помимо самого склада также разрушилось здание, в котором располагался офис компании.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кроме того, частично пострадала и лепешечная, находившаяся вблизи очага возгорания.

Кроме того, частично пострадала и лепешечная, находившаяся вблизи очага возгорания. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кроме того, частично пострадала и лепешечная, находившаяся вблизи очага возгорания.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Во время ЧС погиб один сотрудник склада.

Во время ЧС погиб один сотрудник склада. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Во время ЧС погиб один сотрудник склада.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К тому же трое работников организации получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

К тому же трое работников организации получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К тому же трое работников организации получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По предварительной версии МЧС Узбекистана, взрыв произошел из-за утечки газа в помещение.

По предварительной версии МЧС Узбекистана, взрыв произошел из-за утечки газа в помещение. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По предварительной версии МЧС Узбекистана, взрыв произошел из-за утечки газа в помещение.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В настоящее время на территории предприятия ведутся строительно-восстановительные работы.

В настоящее время на территории предприятия ведутся строительно-восстановительные работы. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В настоящее время на территории предприятия ведутся строительно-восстановительные работы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сотрудники МЧС и служащие правоохранительных органов устраняют последствия мощного взрыва на складе.

Сотрудники МЧС и служащие правоохранительных органов устраняют последствия мощного взрыва на складе. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сотрудники МЧС и служащие правоохранительных органов устраняют последствия мощного взрыва на складе.

0001122
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЛегкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
ВчераОбозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
ВчераТрехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят
ВчераВоеннослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
ВчераПрием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
ВчераСобаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
ВчераРоссийская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
ВчераМинпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
ВчераАсадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"
ВчераПраздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
ВчераСокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
ВчераЗа полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
Вчера"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
ВчераШавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
ВчераК животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак
ВчераПесни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
ВчераНазначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
ВчераАмерику озарило: Китай не такой, как о нем думали
ВчераАномальная жара идет на спад