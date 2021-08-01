https://uz.sputniknews.ru/20210801/kak-posle-zemletryaseniya-ruiny-na-meste-vzorvavshegosya-sklada-v-tashkente--foto-19906039.html
Как после землетрясения: руины на месте взорвавшегося склада в Ташкенте — фото
Как после землетрясения: руины на месте взорвавшегося склада в Ташкенте — фото
В махалле Кушгурган Сергелийского района накануне вечером прогремел мощный взрыв. На месте трагедии продолжаются восстановительные работы. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T17:57+0500
2021-08-01T17:57+0500
2021-08-01T18:14+0500
фото
ташкент
происшествия
взрыв
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19905776_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2585f6785cfa43c39484f52acd8da843.jpg
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19905776_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0af457649f9fba85fb57bb728124887.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, происшествия, взрыв, мчс, фото
Как после землетрясения: руины на месте взорвавшегося склада в Ташкенте — фото
17:57 01.08.2021 (обновлено: 18:14 01.08.2021)
В махалле Кушгурган Сергелийского района накануне вечером прогремел мощный взрыв. На месте трагедии продолжаются восстановительные работы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Сергелийском районе в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси.
В Сергелийском районе в одном из складских помещений произошла вспышка газовоздушной смеси.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Чрезвычайное происшествие случилось в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени.
Чрезвычайное происшествие случилось в махалле "Кушкурган" примерно в 19.30 по местному времени.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Помимо самого склада также разрушилось здание, в котором располагался офис компании.
Помимо самого склада также разрушилось здание, в котором располагался офис компании.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кроме того, частично пострадала и лепешечная, находившаяся вблизи очага возгорания.
Кроме того, частично пострадала и лепешечная, находившаяся вблизи очага возгорания.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Во время ЧС погиб один сотрудник склада.
Во время ЧС погиб один сотрудник склада.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
К тому же трое работников организации получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
К тому же трое работников организации получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По предварительной версии МЧС Узбекистана, взрыв произошел из-за утечки газа в помещение.
По предварительной версии МЧС Узбекистана, взрыв произошел из-за утечки газа в помещение.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В настоящее время на территории предприятия ведутся строительно-восстановительные работы.
В настоящее время на территории предприятия ведутся строительно-восстановительные работы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сотрудники МЧС и служащие правоохранительных органов устраняют последствия мощного взрыва на складе.
Сотрудники МЧС и служащие правоохранительных органов устраняют последствия мощного взрыва на складе.