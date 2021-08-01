https://uz.sputniknews.ru/20210801/leto-solntse-pojar-v-zaamine-goryat-derevya--video-19903881.html

Лето, солнце, пожар: в Заамине горят деревья — видео

Лето, солнце, пожар: в Заамине горят деревья — видео

Для предотвращения возгорания задействовано свыше 350 сотрудников МЧС, а также четыре вертолета Минобороны. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T14:45+0500

2021-08-01T14:45+0500

2021-08-01T14:46+0500

происшествия

пожар

мчс узбекистана

пожарные

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Джизакской области вспыхнул пожар на поле, расположенном в селе Уриклисай Зааминского района, сообщает МЧС Узбекистана.По данным министерства, для предотвращения расширения зоны возгорания и его полного тушения одновременно было задействовано свыше 350 сотрудников МЧС, а также четыре вертолета Минобороны. Кроме того, в ликвидации последствий бедствия задействованы силы и средства Нацгвардии, МВД, Госкомэкологии и других организаций.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, мчс узбекистана, пожарные