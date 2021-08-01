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Лето, солнце, пожар: в Заамине горят деревья — видео
Лето, солнце, пожар: в Заамине горят деревья — видео
Для предотвращения возгорания задействовано свыше 350 сотрудников МЧС, а также четыре вертолета Минобороны. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T14:45+0500
2021-08-01T14:46+0500
происшествия
пожар
мчс узбекистана
пожарные
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Джизакской области вспыхнул пожар на поле, расположенном в селе Уриклисай Зааминского района, сообщает МЧС Узбекистана.По данным министерства, для предотвращения расширения зоны возгорания и его полного тушения одновременно было задействовано свыше 350 сотрудников МЧС, а также четыре вертолета Минобороны. Кроме того, в ликвидации последствий бедствия задействованы силы и средства Нацгвардии, МВД, Госкомэкологии и других организаций.
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пожар, мчс узбекистана, пожарные

Лето, солнце, пожар: в Заамине горят деревья — видео

14:45 01.08.2021 (обновлено: 14:46 01.08.2021)
1954
© Пресс-служба МЧСПожар в Заамине
Пожар в Заамине - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Пресс-служба МЧС
Для предотвращения возгорания задействовано свыше 350 сотрудников МЧС, а также четыре вертолета Минобороны.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Джизакской области вспыхнул пожар на поле, расположенном в селе Уриклисай Зааминского района, сообщает МЧС Узбекистана.
По данным министерства, для предотвращения расширения зоны возгорания и его полного тушения одновременно было задействовано свыше 350 сотрудников МЧС, а также четыре вертолета Минобороны.
Кроме того, в ликвидации последствий бедствия задействованы силы и средства Нацгвардии, МВД, Госкомэкологии и других организаций.
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