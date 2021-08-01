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Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек
Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. В стихийном бедствии также пострадали 70 граждан. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T12:23+0500
2021-08-01T12:25+0500
в мире
афганистан
наводнение
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На востоке Афганистана в провинции Нуристан ливневый паводок вызвал сильное наводнение, в результате которого погибли 113 человек, еще 70 - пострадали, передает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министра по борьбе со стихийными бедствиями Гулама Бахауддина.Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. Официальные источники прежде сообщали о 40 погибших. Однако по данным некоторых представителей местных властей жертвами наводнения стали 150 граждан. Отмечается, что в районе бедствия разрушены 150 домов.Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официальные данные заявлял о 58 погибших и 140 пропавших без вести.
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афганистан, наводнение

Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек

12:23 01.08.2021 (обновлено: 12:25 01.08.2021)
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© Ariananews.afНаводнение на востоке Афганистана
Наводнение на востоке Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Ariananews.af
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. В стихийном бедствии также пострадали 70 граждан.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На востоке Афганистана в провинции Нуристан ливневый паводок вызвал сильное наводнение, в результате которого погибли 113 человек, еще 70 - пострадали, передает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министра по борьбе со стихийными бедствиями Гулама Бахауддина.
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. Официальные источники прежде сообщали о 40 погибших. Однако по данным некоторых представителей местных властей жертвами наводнения стали 150 граждан. Отмечается, что в районе бедствия разрушены 150 домов.
Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официальные данные заявлял о 58 погибших и 140 пропавших без вести.
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