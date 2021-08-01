https://uz.sputniknews.ru/20210801/navodnenie-na-vostoke-afganistana-uneslo-jizni-113-chelovek-19902893.html

Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек

Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек

Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. В стихийном бедствии также пострадали 70 граждан. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На востоке Афганистана в провинции Нуристан ливневый паводок вызвал сильное наводнение, в результате которого погибли 113 человек, еще 70 - пострадали, передает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министра по борьбе со стихийными бедствиями Гулама Бахауддина.Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. Официальные источники прежде сообщали о 40 погибших. Однако по данным некоторых представителей местных властей жертвами наводнения стали 150 граждан. Отмечается, что в районе бедствия разрушены 150 домов.Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официальные данные заявлял о 58 погибших и 140 пропавших без вести.

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афганистан, наводнение