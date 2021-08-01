https://uz.sputniknews.ru/20210801/navodnenie-na-vostoke-afganistana-uneslo-jizni-113-chelovek-19902893.html
Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек
Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. В стихийном бедствии также пострадали 70 граждан. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T12:23+0500
2021-08-01T12:23+0500
2021-08-01T12:25+0500
в мире
афганистан
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19902867_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_a2fa18869db16b537dd672ae7da4deae.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На востоке Афганистана в провинции Нуристан ливневый паводок вызвал сильное наводнение, в результате которого погибли 113 человек, еще 70 - пострадали, передает местный телеканал Tolo News со ссылкой на министра по борьбе со стихийными бедствиями Гулама Бахауддина.Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. Официальные источники прежде сообщали о 40 погибших. Однако по данным некоторых представителей местных властей жертвами наводнения стали 150 граждан. Отмечается, что в районе бедствия разрушены 150 домов.Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официальные данные заявлял о 58 погибших и 140 пропавших без вести.
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/01/19902867_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_4bafa0ca82ec3ee6fc44cd0eeed538b5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, наводнение
Наводнение на востоке Афганистана унесло жизни 113 человек
12:23 01.08.2021 (обновлено: 12:25 01.08.2021)
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. В стихийном бедствии также пострадали 70 граждан.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
На востоке Афганистана в провинции Нуристан ливневый паводок вызвал сильное наводнение, в результате которого погибли 113 человек, еще 70 - пострадали, передает
местный телеканал Tolo News со ссылкой на министра по борьбе со стихийными бедствиями Гулама Бахауддина.
Ливневый паводок сошел в деревне Мехердиш в уезде Камдиш. Официальные источники прежде сообщали о 40 погибших. Однако по данным некоторых представителей местных властей жертвами наводнения стали 150 граждан. Отмечается, что в районе бедствия разрушены 150 домов.
Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на официальные данные заявлял
о 58 погибших и 140 пропавших без вести.