https://uz.sputniknews.ru/20210801/nekotorym-uzbekistantsam-vyplatyat-po-500-tysyach-sumov--postanovlenie-19903713.html

Некоторым узбекистанцам выплатят по 500 тысяч сумов — постановление

Некоторым узбекистанцам выплатят по 500 тысяч сумов — постановление

Ответственность за формирование платежных ведомостей возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов и руководителей... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T14:15+0500

2021-08-01T14:15+0500

2021-08-01T14:15+0500

общество

узбекистан

помощь

выплата

пособие

министерство по поддержке махалли и семьи

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане некоторым слоям населения окажут единовременную материальную помощь в размере 500 тысяч сумов, сообщает пресс-служба Минюста. Данная инициатива внедряется в соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке детей из малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите" от 30 июля этого года.Кому выплатят полмиллиона сумов: Ответственность за формирование платежных ведомостей возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов и руководителей территориальных подразделений Министерства по поддержке махалли и семьи.Отмечается, что ответственных лиц обяжут проконтролировать адресную доставку материальной помощи нуждающимся через районные (городские) отделы по поддержке махалли и семьи в срок до 25 августа 2021 года.

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узбекистан, помощь, выплата, пособие, министерство по поддержке махалли и семьи