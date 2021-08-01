https://uz.sputniknews.ru/20210801/nekotorym-uzbekistantsam-vyplatyat-po-500-tysyach-sumov--postanovlenie-19903713.html
Некоторым узбекистанцам выплатят по 500 тысяч сумов — постановление
Некоторым узбекистанцам выплатят по 500 тысяч сумов — постановление
Ответственность за формирование платежных ведомостей возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов и руководителей... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T14:15+0500
2021-08-01T14:15+0500
2021-08-01T14:15+0500
общество
узбекистан
помощь
выплата
пособие
министерство по поддержке махалли и семьи
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Узбекистане некоторым слоям населения окажут единовременную материальную помощь в размере 500 тысяч сумов, сообщает пресс-служба Минюста. Данная инициатива внедряется в соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке детей из малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите" от 30 июля этого года.Кому выплатят полмиллиона сумов: Ответственность за формирование платежных ведомостей возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов и руководителей территориальных подразделений Министерства по поддержке махалли и семьи.Отмечается, что ответственных лиц обяжут проконтролировать адресную доставку материальной помощи нуждающимся через районные (городские) отделы по поддержке махалли и семьи в срок до 25 августа 2021 года.
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узбекистан, помощь, выплата, пособие, министерство по поддержке махалли и семьи
Некоторым узбекистанцам выплатят по 500 тысяч сумов — постановление
Ответственность за формирование платежных ведомостей возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов и руководителей территориальных подразделений Министерства по поддержке махалли и семьи.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
В Узбекистане некоторым слоям населения окажут единовременную материальную помощь в размере 500 тысяч сумов, сообщает
пресс-служба Минюста.
Данная инициатива внедряется в соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по поддержке детей из малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите" от 30 июля этого года.
Кому выплатят полмиллиона сумов:
- несовершеннолетним из семей, получающих пенсию или пособие по случаю потери кормильца;
детям с особенностями развития, не достигшим 18 лет.
Ответственность за формирование платежных ведомостей возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, а также хокимов и руководителей территориальных подразделений Министерства по поддержке махалли и семьи.
Отмечается, что ответственных лиц обяжут проконтролировать адресную доставку материальной помощи нуждающимся через районные (городские) отделы по поддержке махалли и семьи в срок до 25 августа 2021 года.