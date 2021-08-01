https://uz.sputniknews.ru/20210801/pod-tashkentom-poyavilos-krasivoe-lotosovoe-ozero-19904633.html

Под Ташкентом появилось красивое лотосовое озеро

Под Ташкентом появилось красивое лотосовое озеро

Проект создали супруги-фермеры Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая. Также они занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T16:38+0500

2021-08-01T16:38+0500

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общество

ташкентская область

фермер

фермерское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Китайские фермеры создали в Ташкентской области лотосовое озеро, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на государственное агентство КНР Синьхуа.По информации агентства, резервуар облагородили супруги Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая, которые основали под Ташкентом фермерское хозяйство "Синван".Отмечается, что китайская семья трудится на узбекской земле почти 20 лет. Они выращивают овощи и разводят животных, а также занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. В хозяйстве задействованы свыше десяти местных жителей.Три года назад супруги решили внедрить новые китайские технологии и создали лотосовое озеро, под которое местные власти выделили 10 гектаров невозделываемой земли.В будущем фермеры намерены наладить технологию по выпуску пищевых продуктов из корней и семян лотоса, а также изготовлению оздоровительных чаев из его листьев и лепестков цветов.

https://uz.sputniknews.ru/20200419/Kak-v-Uzbekistane-namereny-razvivat-vyraschivanie-lekarstvennykh-rasteniy-13955641.html

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ташкентская область, фермер, фермерское хозяйство