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https://uz.sputniknews.ru/20210801/pod-tashkentom-poyavilos-krasivoe-lotosovoe-ozero-19904633.html
Под Ташкентом появилось красивое лотосовое озеро
Под Ташкентом появилось красивое лотосовое озеро
Проект создали супруги-фермеры Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая. Также они занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T16:38+0500
2021-08-01T21:54+0500
общество
ташкентская область
фермер
фермерское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Китайские фермеры создали в Ташкентской области лотосовое озеро, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на государственное агентство КНР Синьхуа.По информации агентства, резервуар облагородили супруги Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая, которые основали под Ташкентом фермерское хозяйство "Синван".Отмечается, что китайская семья трудится на узбекской земле почти 20 лет. Они выращивают овощи и разводят животных, а также занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. В хозяйстве задействованы свыше десяти местных жителей.Три года назад супруги решили внедрить новые китайские технологии и создали лотосовое озеро, под которое местные власти выделили 10 гектаров невозделываемой земли.В будущем фермеры намерены наладить технологию по выпуску пищевых продуктов из корней и семян лотоса, а также изготовлению оздоровительных чаев из его листьев и лепестков цветов.
https://uz.sputniknews.ru/20200419/Kak-v-Uzbekistane-namereny-razvivat-vyraschivanie-lekarstvennykh-rasteniy-13955641.html
ташкентская область
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ташкентская область, фермер, фермерское хозяйство

Под Ташкентом появилось красивое лотосовое озеро

16:38 01.08.2021 (обновлено: 21:54 01.08.2021)
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© Информационное агентство "Дунё"Лотосовое озеро в Ташкентской области
Лотосовое озеро в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Информационное агентство "Дунё"
Проект создали супруги-фермеры Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая. Также они занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Китайские фермеры создали в Ташкентской области лотосовое озеро, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на государственное агентство КНР Синьхуа.
По информации агентства, резервуар облагородили супруги Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая, которые основали под Ташкентом фермерское хозяйство "Синван".
О семье фермеров из Китая

"После завершения учебы в Каспийском университете в Алматы в 1996 году Хэ Шули приехала в Ташкент и начала свою трудовую деятельность. Здесь она познакомилась со своим будущим супругом Е Тяньюанем, в 2000 году они поженились. Через два года у них родился сын, которого зовут Е Фусин. Он знает узбекский, русский, английский языки, а также китайский язык, который является родным для него, - пишет Синьхуа.

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Отмечается, что китайская семья трудится на узбекской земле почти 20 лет. Они выращивают овощи и разводят животных, а также занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. В хозяйстве задействованы свыше десяти местных жителей.
Три года назад супруги решили внедрить новые китайские технологии и создали лотосовое озеро, под которое местные власти выделили 10 гектаров невозделываемой земли.
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В будущем фермеры намерены наладить технологию по выпуску пищевых продуктов из корней и семян лотоса, а также изготовлению оздоровительных чаев из его листьев и лепестков цветов.
3932003
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