Под Ташкентом появилось красивое лотосовое озеро

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Китайские фермеры создали в Ташкентской области лотосовое озеро, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на государственное агентство КНР Синьхуа.По информации агентства, резервуар облагородили супруги Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая, которые основали под Ташкентом фермерское хозяйство "Синван".Отмечается, что китайская семья трудится на узбекской земле почти 20 лет. Они выращивают овощи и разводят животных, а также занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. В хозяйстве задействованы свыше десяти местных жителей.Три года назад супруги решили внедрить новые китайские технологии и создали лотосовое озеро, под которое местные власти выделили 10 гектаров невозделываемой земли.В будущем фермеры намерены наладить технологию по выпуску пищевых продуктов из корней и семян лотоса, а также изготовлению оздоровительных чаев из его листьев и лепестков цветов.
Проект создали супруги-фермеры Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая. Также они занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Китайские фермеры создали в Ташкентской области лотосовое озеро, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на государственное агентство КНР Синьхуа.
По информации агентства, резервуар облагородили супруги Хэ Шули и Е Тяньюань из Китая, которые основали под Ташкентом фермерское хозяйство "Синван".
О семье фермеров из Китая
"После завершения учебы в Каспийском университете в Алматы в 1996 году Хэ Шули приехала в Ташкент и начала свою трудовую деятельность. Здесь она познакомилась со своим будущим супругом Е Тяньюанем, в 2000 году они поженились. Через два года у них родился сын, которого зовут Е Фусин. Он знает узбекский, русский, английский языки, а также китайский язык, который является родным для него, - пишет Синьхуа.
Отмечается, что китайская семья трудится на узбекской земле почти 20 лет. Они выращивают овощи и разводят животных, а также занимаются поставкой молока, мяса, плодоовощной продукции и риса. В хозяйстве задействованы свыше десяти местных жителей.
Три года назад супруги решили внедрить новые китайские технологии и создали лотосовое озеро, под которое местные власти выделили 10 гектаров невозделываемой земли.