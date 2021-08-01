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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210801/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-devyatogo-dnya-sorevnovaniy-19907108.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги девятого дня соревнований
Узбекистан на ОИ-2020: итоги девятого дня соревнований
Бронзовую медаль токийской Олимпиады гарантированно обеспечил узбекистанской команде боксер Баходир Джалолов. Однако он еще поборется за главный приз и... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T19:40+0500
2021-08-01T21:52+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистанцы
олимпиада-2020
спорстмены
олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. К своему логическому завершению близится девятый день соревнований на Олимпийских играх в Токио. Обзор самых значимых моментов смотрите в материале Sputnik Узбекистан.Противоречивое выступление Дарьи Резниченко в прыжках в длинуСегодня первой среди узбекистанских спортсменов стартовала легкоатлетка Дарья Резниченко. Однако, к сожалению, в прыжках в длину она потерпела поражение.Несмотря на то, что ранее ее результаты на Азиатских играх были одни из лучших и достигали показателей 6.70-6.80, на токийской Олимпиаде Резниченко прыгнула только на 6.19 при нормативе в 6.75.Проигрыш всухую: бронзовый призер Рио Эльмурат Тасмуратов уступил в сражении украинскому борцуБронзовый призер Рио Эльмурат Тасмуратов (-60 кг) по греко-римской борьбе в первой схватке проиграл украинскому спортсмену Ленуру Темирову. К сожалению, бескомпромиссная борьба завершилась со счетом 5:0 в пользу соперника.Молниеносная победа Муминжона Абдуллаева и неутешительное поражение в четвертьфиналеГреко-римский борец Муминжон Абдуллаев (-130 кг) в первом кругу всего за 31 секунду одолел эстонца Артура Витинина. Таким образом, узбекистанский спортсмен одержал победу со счетом 8:0. Однако уже в четвертьфинале он уступил чилийцу Ясмани Акосте.Долгожданная победа: Баходир Джалалов прошел в полуфинал Боксер Баходир Джалалов гарантированно уже обеспечил себе бронзовую медаль, пройдя в полуфинал. В решающей схватке в 1/4 финала он вчистую разгромил индийца Сатиша Кумара. Известно, что в следующем бою соперником Джалалова станет британец Фрейзер Кларк. Тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева завершила участие на Олимпийских играх в ТокиоЗаключительным на сегодня для узбекистанских спортсменов стало состязание тяжелоатлетки Кумушхон Файзуллаевой. Она выступила в категории до 76 кг. В рывке соотечественница подняла 101 кг, а в толчке - 126 кг. В общей сложности Файзуллаева смогла взять 227 кг веса. К сожалению, этого результата не хватило для того, чтобы продолжить борьбу за главный приз. Таким образом, узбекистанка оказалась на шестом месте и завершила свое участие на токийской Олимпиаде. По данным НОК Узбекистана, завтра, в понедельник, на Играх в Токио выступят два представителя республики — метатель молота Сухроб Ходжаев и борец греко-римского стиля Джалгасбай Бердимуратов. Желаем нашим спортсменам побед!
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узбекистанцы, олимпиада-2020, спорстмены, олимпийские игры в токио

Узбекистан на ОИ-2020: итоги девятого дня соревнований

19:40 01.08.2021 (обновлено: 21:52 01.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаБой Баходира Джалолова с индийцем Сатишем Кумаром
Бой Баходира Джалолова с индийцем Сатишем Кумаром - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Бронзовую медаль токийской Олимпиады гарантированно обеспечил узбекистанской команде боксер Баходир Джалолов. Однако он еще поборется за главный приз и попробует завоевать "золото".
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. К своему логическому завершению близится девятый день соревнований на Олимпийских играх в Токио. Обзор самых значимых моментов смотрите в материале Sputnik Узбекистан.

Противоречивое выступление Дарьи Резниченко в прыжках в длину

Сегодня первой среди узбекистанских спортсменов стартовала легкоатлетка Дарья Резниченко. Однако, к сожалению, в прыжках в длину она потерпела поражение.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Несмотря на то, что ранее ее результаты на Азиатских играх были одни из лучших и достигали показателей 6.70-6.80, на токийской Олимпиаде Резниченко прыгнула только на 6.19 при нормативе в 6.75.

Проигрыш всухую: бронзовый призер Рио Эльмурат Тасмуратов уступил в сражении украинскому борцу

Бронзовый призер Рио Эльмурат Тасмуратов (-60 кг) по греко-римской борьбе в первой схватке проиграл украинскому спортсмену Ленуру Темирову.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
© Пресс-служба НОК Узбекистана
К сожалению, бескомпромиссная борьба завершилась со счетом 5:0 в пользу соперника.

Молниеносная победа Муминжона Абдуллаева и неутешительное поражение в четвертьфинале

Греко-римский борец Муминжон Абдуллаев (-130 кг) в первом кругу всего за 31 секунду одолел эстонца Артура Витинина.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Таким образом, узбекистанский спортсмен одержал победу со счетом 8:0. Однако уже в четвертьфинале он уступил чилийцу Ясмани Акосте.

Долгожданная победа: Баходир Джалалов прошел в полуфинал

Боксер Баходир Джалалов гарантированно уже обеспечил себе бронзовую медаль, пройдя в полуфинал. В решающей схватке в 1/4 финала он вчистую разгромил индийца Сатиша Кумара.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Известно, что в следующем бою соперником Джалалова станет британец Фрейзер Кларк.

Тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева завершила участие на Олимпийских играх в Токио

Заключительным на сегодня для узбекистанских спортсменов стало состязание тяжелоатлетки Кумушхон Файзуллаевой. Она выступила в категории до 76 кг. В рывке соотечественница подняла 101 кг, а в толчке - 126 кг. В общей сложности Файзуллаева смогла взять 227 кг веса.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Узбекистанские спортсмены на Олимпиаде в Токио
© Пресс-служба НОК Узбекистана
К сожалению, этого результата не хватило для того, чтобы продолжить борьбу за главный приз. Таким образом, узбекистанка оказалась на шестом месте и завершила свое участие на токийской Олимпиаде.
По данным НОК Узбекистана, завтра, в понедельник, на Играх в Токио выступят два представителя республики — метатель молота Сухроб Ходжаев и борец греко-римского стиля Джалгасбай Бердимуратов. Желаем нашим спортсменам побед!
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