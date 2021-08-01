https://uz.sputniknews.ru/20210801/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-devyatogo-dnya-sorevnovaniy-19907108.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги девятого дня соревнований

Узбекистан на ОИ-2020: итоги девятого дня соревнований

Бронзовую медаль токийской Олимпиады гарантированно обеспечил узбекистанской команде боксер Баходир Джалолов. Однако он еще поборется за главный приз и... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-01T19:40+0500

2021-08-01T19:40+0500

2021-08-01T21:52+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистанцы

олимпиада-2020

спорстмены

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. К своему логическому завершению близится девятый день соревнований на Олимпийских играх в Токио. Обзор самых значимых моментов смотрите в материале Sputnik Узбекистан.Противоречивое выступление Дарьи Резниченко в прыжках в длинуСегодня первой среди узбекистанских спортсменов стартовала легкоатлетка Дарья Резниченко. Однако, к сожалению, в прыжках в длину она потерпела поражение.Несмотря на то, что ранее ее результаты на Азиатских играх были одни из лучших и достигали показателей 6.70-6.80, на токийской Олимпиаде Резниченко прыгнула только на 6.19 при нормативе в 6.75.Проигрыш всухую: бронзовый призер Рио Эльмурат Тасмуратов уступил в сражении украинскому борцуБронзовый призер Рио Эльмурат Тасмуратов (-60 кг) по греко-римской борьбе в первой схватке проиграл украинскому спортсмену Ленуру Темирову. К сожалению, бескомпромиссная борьба завершилась со счетом 5:0 в пользу соперника.Молниеносная победа Муминжона Абдуллаева и неутешительное поражение в четвертьфиналеГреко-римский борец Муминжон Абдуллаев (-130 кг) в первом кругу всего за 31 секунду одолел эстонца Артура Витинина. Таким образом, узбекистанский спортсмен одержал победу со счетом 8:0. Однако уже в четвертьфинале он уступил чилийцу Ясмани Акосте.Долгожданная победа: Баходир Джалалов прошел в полуфинал Боксер Баходир Джалалов гарантированно уже обеспечил себе бронзовую медаль, пройдя в полуфинал. В решающей схватке в 1/4 финала он вчистую разгромил индийца Сатиша Кумара. Известно, что в следующем бою соперником Джалалова станет британец Фрейзер Кларк. Тяжелоатлетка Кумушхон Файзуллаева завершила участие на Олимпийских играх в ТокиоЗаключительным на сегодня для узбекистанских спортсменов стало состязание тяжелоатлетки Кумушхон Файзуллаевой. Она выступила в категории до 76 кг. В рывке соотечественница подняла 101 кг, а в толчке - 126 кг. В общей сложности Файзуллаева смогла взять 227 кг веса. К сожалению, этого результата не хватило для того, чтобы продолжить борьбу за главный приз. Таким образом, узбекистанка оказалась на шестом месте и завершила свое участие на токийской Олимпиаде. По данным НОК Узбекистана, завтра, в понедельник, на Играх в Токио выступят два представителя республики — метатель молота Сухроб Ходжаев и борец греко-римского стиля Джалгасбай Бердимуратов. Желаем нашим спортсменам побед!

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узбекистанцы, олимпиада-2020, спорстмены, олимпийские игры в токио