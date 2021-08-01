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В Узбекистане вертолеты Airbus начнут использовать для туристических экскурсионных полетов
В Узбекистане вертолеты Airbus начнут использовать для туристических экскурсионных полетов
Профессиональный летный и инженерно-технический состав, а также регулярная модернизация материально-технической базы позволят обеспечить безопасность... 01.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-01T15:58+0500
2021-08-01T15:58+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В самолетно-ремонтном комплексе UAT состоялась презентация вертолетов AIRBUS H-125 и МИ-8МТВ при содействии ООО Uzbekistan Helicopters, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма. В торжественной церемонии приняли участие зампремьер-министра - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, министр транспорта Илхом Махкамов и представители зарубежных туристических компаний.По его словам, для предпринимателей в этом направлении будут созданы все необходимые условия, в том числе в предоставлении лицензий. По итогам мероприятия, для представителей туристической отрасли, журналистов и блогеров был организован полет по маршруту Ташкент–Чарвак–Амирсай. ООО Uzbekistan Helicopters предоставляет услуги по аэровизуальным полетам (аэрофото- и видеосъемка), а также осуществляет монтажные работы при реализации сложнейших строительных проектов, транспортировку крупногабаритных грузов, туристические экскурсионные полеты в горы и перевозку пассажиров по историческим городам Узбекистана. Отмечается, что для безопасных полетов в компании сформирован профессиональный летный и инженерно-технический состав, а также регулярно модернизируется материально-техническая база.
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полеты, туристы, вертолеты, туристический бизнес

В Узбекистане вертолеты Airbus начнут использовать для туристических экскурсионных полетов

15:58 01.08.2021
963
© Пресс-служба АО Uzbekistan AirwaysUzbekistan Helicopters провел презентацию вертолетов Airbus H125 и Ми-8МТВ
Uzbekistan Helicopters провел презентацию вертолетов Airbus H125 и Ми-8МТВ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
© Пресс-служба АО Uzbekistan Airways
Профессиональный летный и инженерно-технический состав, а также регулярная модернизация материально-технической базы позволят обеспечить безопасность перелетов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В самолетно-ремонтном комплексе UAT состоялась презентация вертолетов AIRBUS H-125 и МИ-8МТВ при содействии ООО Uzbekistan Helicopters, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.
В торжественной церемонии приняли участие зампремьер-министра - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, министр транспорта Илхом Махкамов и представители зарубежных туристических компаний.

"Привезенные новые вертолеты будут эксплуатироваться в целях развития туристической инфраструктуры", - сказал Абдухакимов.

По его словам, для предпринимателей в этом направлении будут созданы все необходимые условия, в том числе в предоставлении лицензий.
По итогам мероприятия, для представителей туристической отрасли, журналистов и блогеров был организован полет по маршруту Ташкент–Чарвак–Амирсай.
© Пресс-служба АО Uzbekistan AirwaysUzbekistan Helicopters провел презентацию вертолетов Airbus H125 и Ми-8МТВ
Uzbekistan Helicopters провел презентацию вертолетов Airbus H125 и Ми-8МТВ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2021
Uzbekistan Helicopters провел презентацию вертолетов Airbus H125 и Ми-8МТВ
© Пресс-служба АО Uzbekistan Airways
ООО Uzbekistan Helicopters предоставляет услуги по аэровизуальным полетам (аэрофото- и видеосъемка), а также осуществляет монтажные работы при реализации сложнейших строительных проектов, транспортировку крупногабаритных грузов, туристические экскурсионные полеты в горы и перевозку пассажиров по историческим городам Узбекистана.
Отмечается, что для безопасных полетов в компании сформирован профессиональный летный и инженерно-технический состав, а также регулярно модернизируется материально-техническая база.
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