https://uz.sputniknews.ru/20210802/anomalnaya-jara-idet-na-spad-19913891.html

Аномальная жара идет на спад

Аномальная жара идет на спад

Первую неделю августа температура в равнинных районах будет не такой аномально высокой, как в июле. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В начале месяца по республике сохранится умеренная жара. По прогнозу Узгидромета, температура воздуха 2 августа поднимется до 36-39°, что на 3-4° выше климатической нормы.В крайних восточных, предгорных и горных районах ожидается облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Опасность селей сохраняется.

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узбекистан, узгидромет