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Аномальная жара идет на спад
Аномальная жара идет на спад
Первую неделю августа температура в равнинных районах будет не такой аномально высокой, как в июле. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T13:21+0500
2021-08-02T13:21+0500
2021-08-02T13:51+0500
общество
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В начале месяца по республике сохранится умеренная жара. По прогнозу Узгидромета, температура воздуха 2 августа поднимется до 36-39°, что на 3-4° выше климатической нормы.В крайних восточных, предгорных и горных районах ожидается облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Опасность селей сохраняется.
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узбекистан, узгидромет
Аномальная жара идет на спад
13:21 02.08.2021 (обновлено: 13:51 02.08.2021)
Первую неделю августа температура в равнинных районах будет не такой аномально высокой, как в июле.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В начале месяца по республике сохранится умеренная жара. По прогнозу Узгидромета
, температура воздуха 2 августа поднимется до 36-39°, что на 3-4° выше климатической нормы.
"Завтра и до конца рабочей недели по равнинной территории умеренная жара продолжится, температура воздуха будет постепенно повышаться, но аномалия температуры этих дней не так значительна, как это было в самые жаркие периоды июля," — уточнили синоптики.
В крайних восточных, предгорных и горных районах ожидается облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Опасность селей сохраняется.