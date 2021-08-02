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Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T22:03+0500
2021-08-02T22:03+0500
2021-08-02T22:03+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Чемпион мира-2019 катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости. По словам болельщиков, это беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.Легкоатлеты показали одинаковый результат - 2,37 метра и должны были перепрыгивать, однако оргкомитет позволил спортсменам договориться и разделить награду на двоих. В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за разразившейся в 2020-м пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия нет по соображениям безопасности.
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спорт, токио, олимпиада-2020
Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Чемпион мира-2019 катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости
.
По словам болельщиков, это беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.
Легкоатлеты показали одинаковый результат - 2,37 метра и должны были перепрыгивать, однако оргкомитет позволил спортсменам договориться и разделить награду на двоих.
В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.
Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за разразившейся в 2020-м пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия нет по соображениям безопасности.