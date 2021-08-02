https://uz.sputniknews.ru/20210802/legkoatletam-iz-katara-i-italii-pozvolili-zabrat-po-zolotoy-nagrade-v-odnoy-distsipline-19923752.html

Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине

Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине

В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T22:03+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Чемпион мира-2019 катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости. По словам болельщиков, это беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.Легкоатлеты показали одинаковый результат - 2,37 метра и должны были перепрыгивать, однако оргкомитет позволил спортсменам договориться и разделить награду на двоих. В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за разразившейся в 2020-м пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия нет по соображениям безопасности.

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спорт, токио, олимпиада-2020