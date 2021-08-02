Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210802/legkoatletam-iz-katara-i-italii-pozvolili-zabrat-po-zolotoy-nagrade-v-odnoy-distsipline-19923752.html
Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T22:03+0500
2021-08-02T22:03+0500
в мире
спорт
токио
олимпиада-2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19922232_0:141:3138:1906_1920x0_80_0_0_9a10ee4db72182f3054229441484c4e9.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Чемпион мира-2019 катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости. По словам болельщиков, это беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.Легкоатлеты показали одинаковый результат - 2,37 метра и должны были перепрыгивать, однако оргкомитет позволил спортсменам договориться и разделить награду на двоих. В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за разразившейся в 2020-м пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия нет по соображениям безопасности.
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19922232_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_6fc4c18e1a65e0761d1d87fc8d37542c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, токио, олимпиада-2020

Легкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине

22:03 02.08.2021
5092
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗолотая медаль на XXXII летних Олимпийских играх в Токио,
Золотая медаль на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Чемпион мира-2019 катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости.
По словам болельщиков, это беспрецедентный случай в истории Олимпийских игр.
Легкоатлеты показали одинаковый результат - 2,37 метра и должны были перепрыгивать, однако оргкомитет позволил спортсменам договориться и разделить награду на двоих.
В итоге серебро не досталось никому, а бронзовую медаль завоевал 23-летний белорус Максим Недосеков.
Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за разразившейся в 2020-м пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия нет по соображениям безопасности.
310033
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЛегкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
ВчераОбозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
ВчераТрехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят
ВчераВоеннослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
ВчераПрием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
ВчераСобаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
ВчераРоссийская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
ВчераМинпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
ВчераАсадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"
ВчераПраздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
ВчераСокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
ВчераЗа полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
Вчера"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
ВчераШавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
ВчераК животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак
ВчераПесни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
ВчераНазначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
ВчераАмерику озарило: Китай не такой, как о нем думали
ВчераАномальная жара идет на спад