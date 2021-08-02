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Некоторые жители Ташкента временно останутся без газа
Некоторые жители Ташкента временно останутся без газа
Газовая компания извинилась перед жителями столицы и потребителями за доставленные неудобства. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T09:32+0500
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общество
ташкент
газ
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте временно отключат газ сразу в двух районах. Так, в понедельник, 2 августа с 11 до 17 будет прекращено газоснабжение на улицах Тирсакабад, Домбрабад, Катта Домбрабад и Гавхар. Это связано с проведением работ по ремонту подземной газовой скважины среднего давления в Чиланзарском районе — меры проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов. Кроме того, газа временно не будет 3 августа с 11 до 18 в махаллях "Олтын Водий", "Оби Рахмат" и районах, расположенных рядом с аэропортом. Это связано с проведением работ по установке и подключению к ГТП потребителей махаллей "Олтын Водий" и "Кум Арик" Сергелийского района столицы.
ташкент
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ташкент, газ

Некоторые жители Ташкента временно останутся без газа

09:32 02.08.2021 (обновлено: 12:10 02.08.2021)
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© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Стрингер
Газовая компания извинилась перед жителями столицы и потребителями за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте временно отключат газ сразу в двух районах.
Так, в понедельник, 2 августа с 11 до 17 будет прекращено газоснабжение на улицах Тирсакабад, Домбрабад, Катта Домбрабад и Гавхар.
Это связано с проведением работ по ремонту подземной газовой скважины среднего давления в Чиланзарском районе — меры проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.
Кроме того, газа временно не будет 3 августа с 11 до 18 в махаллях "Олтын Водий", "Оби Рахмат" и районах, расположенных рядом с аэропортом.
Это связано с проведением работ по установке и подключению к ГТП потребителей махаллей "Олтын Водий" и "Кум Арик" Сергелийского района столицы.
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