https://uz.sputniknews.ru/20210802/obozrevatel-vgtrk-schitaet-chto-obeschaniyam-talibov-nelzya-verit-19923594.html

Обозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить

Обозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить

Насколько защищена Центральная Азия и какие вызовы стоят перед регионом ввиду обострения обстановки в Афганистане - в нашем видео. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

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По словам главы Афганистана Ашрафа Гани, боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем были ранее. В свете всех происходящих событий и заявлений на высшем уровне Sputnik решил узнать, как, по мнению политического обозревателя ВГТРК Андрея Медведева изменилась организация за последние годы и с чем это связано? Можно ли верить обещаниям талибов? Насколько защищена Центральная Азия и какие вызовы стоят перед регионом ввиду обострения обстановки в Афганистане?Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.* - террористическая организация, запрещенная в РФ

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мультимедиа , талибан, видео