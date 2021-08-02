https://uz.sputniknews.ru/20210802/obozrevatel-vgtrk-schitaet-chto-obeschaniyam-talibov-nelzya-verit-19923594.html
Обозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
Обозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
Насколько защищена Центральная Азия и какие вызовы стоят перед регионом ввиду обострения обстановки в Афганистане - в нашем видео. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T21:40+0500
2021-08-02T21:40+0500
2021-08-02T21:40+0500
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По словам главы Афганистана Ашрафа Гани, боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем были ранее. В свете всех происходящих событий и заявлений на высшем уровне Sputnik решил узнать, как, по мнению политического обозревателя ВГТРК Андрея Медведева изменилась организация за последние годы и с чем это связано? Можно ли верить обещаниям талибов? Насколько защищена Центральная Азия и какие вызовы стоят перед регионом ввиду обострения обстановки в Афганистане?Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.* - террористическая организация, запрещенная в РФ
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , талибан, видео
Обозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
Насколько защищена Центральная Азия и какие вызовы стоят перед регионом ввиду обострения обстановки в Афганистане - в нашем видео.
По словам главы Афганистана Ашрафа Гани, боевики движения "Талибан"* стали более жестокими, чем были ранее.
В свете всех происходящих событий и заявлений на высшем уровне Sputnik
решил узнать, как, по мнению политического обозревателя ВГТРК Андрея Медведева изменилась организация за последние годы и с чем это связано? Можно ли верить обещаниям талибов? Насколько защищена Центральная Азия и какие вызовы стоят перед регионом ввиду обострения обстановки в Афганистане?
Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ