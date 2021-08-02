https://uz.sputniknews.ru/20210802/pesni-uzbekskoy-pevitsy-rayxon-zazvuchali-v-roskoshnom-restorane-germanii--video-19914478.html

Песни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео

Песни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео

В заведении, где играли песни исполнительницы, стены украшены узбекским орнаментом и подаются национальные блюда. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T14:12+0500

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общество

шоу-бизнес

артист

райхон ганиева

песня

певица

франкфурт-на-майне

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Песни узбекской артистки Райхон Ганиевой зазвучили в Германии. Так, один из пользователей Instagram выложил сторис из местного модного ресторана. Судя по геолокации, заведение расположено в немецкой бизнес-столице — во Франкфурте.Ресторан задекорирован в узбекском стиле: на кадрах можно увидеть национальный орнамент, ковры и ляганы, развешенные повсюду. На тарелках разложены местные блюда. Позднее артистка репостнула сторис к себе на страницу.

франкфурт-на-майне

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шоу-бизнес, артист, райхон ганиева, песня, певица, франкфурт-на-майне