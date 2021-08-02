https://uz.sputniknews.ru/20210802/pesni-uzbekskoy-pevitsy-rayxon-zazvuchali-v-roskoshnom-restorane-germanii--video-19914478.html
Песни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
Песни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
В заведении, где играли песни исполнительницы, стены украшены узбекским орнаментом и подаются национальные блюда. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T14:12+0500
2021-08-02T14:12+0500
2021-08-02T14:15+0500
общество
шоу-бизнес
артист
райхон ганиева
песня
певица
франкфурт-на-майне
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Песни узбекской артистки Райхон Ганиевой зазвучили в Германии. Так, один из пользователей Instagram выложил сторис из местного модного ресторана. Судя по геолокации, заведение расположено в немецкой бизнес-столице — во Франкфурте.Ресторан задекорирован в узбекском стиле: на кадрах можно увидеть национальный орнамент, ковры и ляганы, развешенные повсюду. На тарелках разложены местные блюда. Позднее артистка репостнула сторис к себе на страницу.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, артист, райхон ганиева, песня, певица, франкфурт-на-майне
Песни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
14:12 02.08.2021 (обновлено: 14:15 02.08.2021)
В заведении, где играли песни исполнительницы, стены украшены узбекским орнаментом и подаются национальные блюда.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Песни узбекской артистки Райхон Ганиевой зазвучили в Германии.
Так, один из пользователей Instagram выложил сторис из местного модного ресторана. Судя по геолокации, заведение расположено в немецкой бизнес-столице — во Франкфурте.
Ресторан задекорирован в узбекском стиле: на кадрах можно увидеть национальный орнамент, ковры и ляганы, развешенные повсюду. На тарелках разложены местные блюда.
"В узбекском ресторане во Франкфурте играют песни Райхон", — подписал автор ролика.
Позднее артистка репостнула сторис к себе на страницу.