https://uz.sputniknews.ru/20210802/rossiysko-uzbekskie-voennye-ucheniya-startovali-na-granitse-afganistana-19909396.html

Военные учения России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

Военные учения России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

Мероприятие началось с общего построения военнослужащих обоих государств. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

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военные учения

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Совместные военные учения России и Узбекистана стартовали на горном полигоне "Термез", сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).После торжественного подъема государственных флагов РФ, Узбекистана и исполнения государственных гимнов состоялся митинг. В приветственном выступлении замглавы штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны РУз по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач. Также они выразили уверенность в том, что совместные учения еще больше укрепят российско-узбекское сотрудничество.Затем участники прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск "Термез".Маневры продлятся пять дней. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и РУз, а также 300 единиц вооружения и военной техники.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/voennye-rf-pribyli-na-poligon-termez-na-granitse-s-afganistanom--pervye-foto-19896944.html

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