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Военные учения России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном
Военные учения России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном
Мероприятие началось с общего построения военнослужащих обоих государств. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T10:07+0500
2021-08-02T11:53+0500
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минобороны рф
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военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Совместные военные учения России и Узбекистана стартовали на горном полигоне "Термез", сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).После торжественного подъема государственных флагов РФ, Узбекистана и исполнения государственных гимнов состоялся митинг. В приветственном выступлении замглавы штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны РУз по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач. Также они выразили уверенность в том, что совместные учения еще больше укрепят российско-узбекское сотрудничество.Затем участники прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск "Термез".Маневры продлятся пять дней. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и РУз, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/voennye-rf-pribyli-na-poligon-termez-na-granitse-s-afganistanom--pervye-foto-19896944.html
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минобороны рф, учения, военнослужащие, термез, минобороны узбекистана, военные, военные учения

Военные учения России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

10:07 02.08.2021 (обновлено: 11:53 02.08.2021)
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© Минобороны УзбекистанаРоссийские военные прибыли на узбекско-афганскую границу
Российские военные прибыли на узбекско-афганскую границу - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Минобороны Узбекистана
Мероприятие началось с общего построения военнослужащих обоих государств.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Совместные военные учения России и Узбекистана стартовали на горном полигоне "Термез", сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

"Совместное российско-узбекистанское учение стартовало на горном полигоне "Термез", расположенном в Сурхандарьинской области РУз. Мероприятие началось с общего построения военнослужащих двух стран", — говорится в сообщении.

После торжественного подъема государственных флагов РФ, Узбекистана и исполнения государственных гимнов состоялся митинг.
В приветственном выступлении замглавы штаба ЦВО генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны РУз по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач.
Также они выразили уверенность в том, что совместные учения еще больше укрепят российско-узбекское сотрудничество.
Затем участники прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск "Термез".
Маневры продлятся пять дней. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС РФ и РУз, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Российские военные прибыли на узбекско-афганскую границу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2021
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Военные РФ прибыли на полигон "Термез" на границе с Афганистаном – первые фото
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