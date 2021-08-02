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Собаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
Собаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
В Пскенском районе Ташкентской области презентовали приют для бездомных собак "Мехр" ("Милосердие"). 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
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зоозащитники
приют для животных
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узбекистан, ташкент, зоозащитники, приют для животных, фото

Собаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото

18:25 02.08.2021
1564
Анна Желиховская
Все материалы
В Пскенском районе Ташкентской области презентовали приют для бездомных собак "Мехр" ("Милосердие").
© Sputnik

В Ташкенте прошла презентация приюта для собак "Мехр" ("Милосердие").

В Ташкенте прошла презентация приюта для собак &quot;Мехр&quot; (&quot;Милосердие&quot;). - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik

В Ташкенте прошла презентация приюта для собак "Мехр" ("Милосердие").

© Sputnik

Необычный собачий приют сможет вместить до тысячи четвероногих питомцев.

Необычный собачий приют сможет вместить до тысячи четвероногих питомцев. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik

Необычный собачий приют сможет вместить до тысячи четвероногих питомцев.

© Sputnik

Шелтер создан компанией AKFA Group. Как рассказали ее представители, подобный приют — единственный в Узбекистане.

Шелтер создан компанией AKFA Group. Как рассказали ее представители, подобный приют — единственный в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik

Шелтер создан компанией AKFA Group. Как рассказали ее представители, подобный приют — единственный в Узбекистане.

© Sputnik

Помимо 11 блоков с вольерами, на территории в 1 га обустроены зоны выгула и строгой изоляции, административный и медицинский блоки, организованы дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих самок.

Помимо 11 блоков с вольерами, на территории в 1 га обустроены зоны выгула и строгой изоляции, административный и медицинский блоки, организованы дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих самок. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik

Помимо 11 блоков с вольерами, на территории в 1 га обустроены зоны выгула и строгой изоляции, административный и медицинский блоки, организованы дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих самок.

© Sputnik

Первыми постояльцами здесь уже стали 25 собак. Они пока находятся в карантинной зоне.

Первыми постояльцами здесь уже стали 25 собак. Они пока находятся в карантинной зоне. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik

Первыми постояльцами здесь уже стали 25 собак. Они пока находятся в карантинной зоне.

© Sputnik

"Никаких явных признаков заболеваний у привезенных собак мы не обнаружили. Они в хорошем физическом состоянии" - ветврач.

&quot;Никаких явных признаков заболеваний у привезенных собак мы не обнаружили. Они в хорошем физическом состоянии&quot; - ветврач. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik

"Никаких явных признаков заболеваний у привезенных собак мы не обнаружили. Они в хорошем физическом состоянии" - ветврач.

© Sputnik

"Главная задача, которую мы ставим перед собой, – сделать людей добрее," - сотрудники проекта.

&quot;Главная задача, которую мы ставим перед собой, – сделать людей добрее,&quot; - сотрудники проекта. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik

"Главная задача, которую мы ставим перед собой, – сделать людей добрее," - сотрудники проекта.

© Sputnik

"Для всех нас помощь бездомным животным – это смысл жизни. Мы стремимся помогать им каждый день," - сотрудники приюта.

&quot;Для всех нас помощь бездомным животным – это смысл жизни. Мы стремимся помогать им каждый день,&quot; - сотрудники приюта. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik

"Для всех нас помощь бездомным животным – это смысл жизни. Мы стремимся помогать им каждый день," - сотрудники приюта.

© Sputnik

Выступление кинологов с обученными собаками.

Выступление кинологов с обученными собаками. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik

Выступление кинологов с обученными собаками.

© Sputnik

Дрессированные питомцы выполняли команды и показывали навыки для различных ситуаций.

Дрессированные питомцы выполняли команды и показывали навыки для различных ситуаций. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik

Дрессированные питомцы выполняли команды и показывали навыки для различных ситуаций.

© Sputnik

В день презентации приюта также прошли мастер-классы по уходу за животными.

В день презентации приюта также прошли мастер-классы по уходу за животными. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik

В день презентации приюта также прошли мастер-классы по уходу за животными.

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