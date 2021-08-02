Собаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото

В Ташкенте прошла презентация приюта для собак "Мехр" ("Милосердие").
В Ташкенте прошла презентация приюта для собак "Мехр" ("Милосердие").
Необычный собачий приют сможет вместить до тысячи четвероногих питомцев.
Необычный собачий приют сможет вместить до тысячи четвероногих питомцев.
Шелтер создан компанией AKFA Group. Как рассказали ее представители, подобный приют — единственный в Узбекистане.
Шелтер создан компанией AKFA Group. Как рассказали ее представители, подобный приют — единственный в Узбекистане.
Помимо 11 блоков с вольерами, на территории в 1 га обустроены зоны выгула и строгой изоляции, административный и медицинский блоки, организованы дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих самок.
Помимо 11 блоков с вольерами, на территории в 1 га обустроены зоны выгула и строгой изоляции, административный и медицинский блоки, организованы дезинфекционные барьеры, специальный блок для щенков и кормящих самок.
Первыми постояльцами здесь уже стали 25 собак. Они пока находятся в карантинной зоне.
Первыми постояльцами здесь уже стали 25 собак. Они пока находятся в карантинной зоне.
"Никаких явных признаков заболеваний у привезенных собак мы не обнаружили. Они в хорошем физическом состоянии" - ветврач.
"Никаких явных признаков заболеваний у привезенных собак мы не обнаружили. Они в хорошем физическом состоянии" - ветврач.
"Главная задача, которую мы ставим перед собой, – сделать людей добрее," - сотрудники проекта.
"Главная задача, которую мы ставим перед собой, – сделать людей добрее," - сотрудники проекта.
"Для всех нас помощь бездомным животным – это смысл жизни. Мы стремимся помогать им каждый день," - сотрудники приюта.
"Для всех нас помощь бездомным животным – это смысл жизни. Мы стремимся помогать им каждый день," - сотрудники приюта.
Выступление кинологов с обученными собаками.
Выступление кинологов с обученными собаками.
Дрессированные питомцы выполняли команды и показывали навыки для различных ситуаций.
Дрессированные питомцы выполняли команды и показывали навыки для различных ситуаций.
В день презентации приюта также прошли мастер-классы по уходу за животными.
В день презентации приюта также прошли мастер-классы по уходу за животными.