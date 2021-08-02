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Сокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
Сокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
Планируется издание книги-альбома, посвященной артефактам, обнаруженным в Афганистане, таким, к примеру, как золото Кушанских царей. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T16:08+0500
2021-08-02T16:21+0500
культура
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ученые Узбекистана приступят к детальному изучению золотых сокровищ, которые ранее были обнаружены на территории Афганистана. Это крупнейший и самый дорогой клад в истории. Сейчас его артефакты хранятся в коллекции Национального музея Кабула.Теперь Узбекистан получил доступ к исследованиям бесценной находки, объединяющей государства, расположенные на территории Кушанского царства.Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана планирует договориться об издании книги-альбома, посвященной таким артефактам из Афганистана, как золото Кушанских царей.
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Сокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане

16:08 02.08.2021 (обновлено: 16:21 02.08.2021)
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© SputnikИзделия бухарских чеканщиков
Изделия бухарских чеканщиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik
Планируется издание книги-альбома, посвященной артефактам, обнаруженным в Афганистане, таким, к примеру, как золото Кушанских царей.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ученые Узбекистана приступят к детальному изучению золотых сокровищ, которые ранее были обнаружены на территории Афганистана. Это крупнейший и самый дорогой клад в истории. Сейчас его артефакты хранятся в коллекции Национального музея Кабула.
Теперь Узбекистан получил доступ к исследованиям бесценной находки, объединяющей государства, расположенные на территории Кушанского царства.
Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана планирует договориться об издании книги-альбома, посвященной таким артефактам из Афганистана, как золото Кушанских царей.
Для справки:

Юбилейный V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана состоится в сентябре 2021 года. Участие в нем примет в том числе директор Национального музея Кабула доктор Мохаммад Фахим Рахими.

Исследовательские инициативы, реализуемые проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", направлены на изучение, сохранение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. Поддержку проекту оказывает международная нефтесервисная компания Eriell Group.

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