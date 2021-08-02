Сокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ученые Узбекистана приступят к детальному изучению золотых сокровищ, которые ранее были обнаружены на территории Афганистана. Это крупнейший и самый дорогой клад в истории. Сейчас его артефакты хранятся в коллекции Национального музея Кабула.Теперь Узбекистан получил доступ к исследованиям бесценной находки, объединяющей государства, расположенные на территории Кушанского царства.Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана планирует договориться об издании книги-альбома, посвященной таким артефактам из Афганистана, как золото Кушанских царей.
Планируется издание книги-альбома, посвященной артефактам, обнаруженным в Афганистане, таким, к примеру, как золото Кушанских царей.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ученые Узбекистана приступят к детальному изучению золотых сокровищ, которые ранее были обнаружены на территории Афганистана. Это крупнейший и самый дорогой клад в истории. Сейчас его артефакты хранятся в коллекции Национального музея Кабула.
Теперь Узбекистан получил доступ к исследованиям бесценной находки, объединяющей государства, расположенные на территории Кушанского царства.
Всемирное Общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана планирует договориться об издании книги-альбома, посвященной таким артефактам из Афганистана, как золото Кушанских царей.
Для справки:
Юбилейный V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана состоится в сентябре 2021 года. Участие в нем примет в том числе директор Национального музея Кабула доктор Мохаммад Фахим Рахими.
Исследовательские инициативы, реализуемые проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", направлены на изучение, сохранение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. Поддержку проекту оказывает международная нефтесервисная компания Eriell Group.