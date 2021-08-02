Сокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане

Юбилейный V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана состоится в сентябре 2021 года. Участие в нем примет в том числе директор Национального музея Кабула доктор Мохаммад Фахим Рахими.

Исследовательские инициативы, реализуемые проектом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", направлены на изучение, сохранение и популяризацию культурного наследия Узбекистана. Поддержку проекту оказывает международная нефтесервисная компания Eriell Group.