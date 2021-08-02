Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/uzbekistan-na-oi-2020-desyatyy-den-sorevnovaniy-19922291.html
Узбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
Узбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
Основная надежда в завтрашних состязаниях на узбекистанских боксеров. Они поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T20:00+0500
2021-08-02T20:37+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
токио
спортсмен
олимпиада-2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19920589_0:69:1300:800_1920x0_80_0_0_7dbbccb633312ec5edaa609fa3b9213c.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Десятый день соревнований на ОИ-2020 не оставил сборной Узбекистана ничего кроме слабой надежды на возможность побороться за олимпийскую "бронзу" в греко-римской борьбе. Для этого Карапет Чалян из Армении, победивший нашего спортсмена, должен был попасть в финал. Но, увы надежда на награду улетучилась вместе с проигрышем Чаляна. Болельщики продолжают ждать, надеяться и верить в наших атлетов, а Sputnik Узбекистан, в свою очередь, подводит итоги очередного дня соревнований в Токио.Греко-римская борьба: день без наградВ одной восьмой финала 24-летний узбекистанец Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана в первом круге уступил своему сопернику из Армении Карапету Чаляну.Исход поединка решило техническое преимущество и опыт Чаляна - он без труда одолел Жалгасбая и вышел в четвертьфинал. После поражения нашего борца узбекистанцы болели за выход армянского спортсмена в финал: только в этом случае у нашего атлета могла бы появится возможность сразиться за "бронзу".Однако в полуфинале Карапет Чалян уступил Акжолу Махмудову из Кыргызстана и узбекистанец лишился последнего шанса на олимпийскую медаль.Легкая атлетика: личный рекорд не помог на ОИ-2020Легкоатлет Сухроб Хужаев не прошел отборочный олимпийский этап в метании молота. В своей группе 28-летний спортсмен показал результат лишь 71.26 метра и занял аж 15 место в своей группе. Нужно отметить, что нынешний результат - его лучший на Олимпийских играх, в которых он участвовал ранее: в 2012 году в Лондоне он остановился на отметке в 65.88 метра, а в Рио-2016 - 70.11 метра. Однако, увы, личного рекорда не хватило для победы.Завтра наши ребята выступят в четырех видах спорта. Основная надежда на боксеров, которые поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях. Состязания по легкой атлетике стартуют в 5 утра по ташкентскому времени. Не подведите, узбекистанцы!
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19920589_71:0:1230:869_1920x0_80_0_0_0aef675ab9fb28c157370596ba6bf8b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
токио, спортсмен, олимпиада-2020

Узбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований

20:00 02.08.2021 (обновлено: 20:37 02.08.2021)
4248
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЖалгасбай Бердимуратов
Жалгасбай Бердимуратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Основная надежда в завтрашних состязаниях на узбекистанских боксеров. Они поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Десятый день соревнований на ОИ-2020 не оставил сборной Узбекистана ничего кроме слабой надежды на возможность побороться за олимпийскую "бронзу" в греко-римской борьбе. Для этого Карапет Чалян из Армении, победивший нашего спортсмена, должен был попасть в финал. Но, увы надежда на награду улетучилась вместе с проигрышем Чаляна.
Болельщики продолжают ждать, надеяться и верить в наших атлетов, а Sputnik Узбекистан, в свою очередь, подводит итоги очередного дня соревнований в Токио.

Греко-римская борьба: день без наград

В одной восьмой финала 24-летний узбекистанец Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана в первом круге уступил своему сопернику из Армении Карапету Чаляну.
© AFP / JACK GUEZБорец из Каракалпакстана Жалгасбай Бердимуратов в первом же кругу Олимпиады Токио-2020 потерпел поражение
Борец из Каракалпакстана Жалгасбай Бердимуратов в первом же кругу Олимпиады Токио-2020 потерпел поражение - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Борец из Каракалпакстана Жалгасбай Бердимуратов в первом же кругу Олимпиады Токио-2020 потерпел поражение
© AFP / JACK GUEZ
Исход поединка решило техническое преимущество и опыт Чаляна - он без труда одолел Жалгасбая и вышел в четвертьфинал.
После поражения нашего борца узбекистанцы болели за выход армянского спортсмена в финал: только в этом случае у нашего атлета могла бы появится возможность сразиться за "бронзу".
Однако в полуфинале Карапет Чалян уступил Акжолу Махмудову из Кыргызстана и узбекистанец лишился последнего шанса на олимпийскую медаль.
Борец из Каракалпакстана Жалгасбай Бердимуратов - Sputnik Узбекистан
Для справки:

В финале чемпионата Азии по борьбе в 2021 году Жалгасбай Бердимуратов одолел Калидина Асикеева из Кыргызстана со счетом 3:1 и завоевал золотую медаль.

В июне 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Жалгасбая Бердимуратова медалью "Шухрат".

Легкая атлетика: личный рекорд не помог на ОИ-2020

Легкоатлет Сухроб Хужаев не прошел отборочный олимпийский этап в метании молота. В своей группе 28-летний спортсмен показал результат лишь 71.26 метра и занял аж 15 место в своей группе.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСухроб Ходжаев
Сухроб Ходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Сухроб Ходжаев
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Нужно отметить, что нынешний результат - его лучший на Олимпийских играх, в которых он участвовал ранее: в 2012 году в Лондоне он остановился на отметке в 65.88 метра, а в Рио-2016 - 70.11 метра.
Однако, увы, личного рекорда не хватило для победы.
Завтра наши ребята выступят в четырех видах спорта. Основная надежда на боксеров, которые поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях. Состязания по легкой атлетике стартуют в 5 утра по ташкентскому времени. Не подведите, узбекистанцы!
900010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераЛегкоатлетам из Катара и Италии позволили забрать по золотой награде в одной дисциплине
ВчераОбозреватель ВГТРК считает, что обещаниям талибов* нельзя верить
ВчераТрехсторонние маневры у границ Афганистана: с какой целью их проводят
ВчераВоеннослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
ВчераПрием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
ВчераСобаки-"улыбаки" и грозные защитники: добрый приют в Ташобласти - фото
ВчераРоссийская кузница педкадров теперь и в Ташкенте: кого будет учить филиал РГПУ им. Герцена
ВчераМинпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
ВчераАсадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"
ВчераПраздник в стиле Marvel: "Халк" станцевал лезгинку на узбекской свадьбе — видео
ВчераСокровища времен Кушанского царства рассекретили и будут изучать в Узбекистане
ВчераЗа полгода Узбекистан экспортировал овощей и фруктов на 402 миллиона долларов
Вчера"Нянчился со мной": внучка Ислама Каримова о том, как провела детство с дедом — видео
ВчераШавкат Мирзиёев отправится в Туркменистан в конце недели — Асадов
ВчераК животным с милосердием – в Ташобласти презентовали уникальный приют для собак
ВчераПесни узбекской звезды Райхон зазвучали в роскошном ресторане Германии — видео
ВчераНазначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
ВчераАмерику озарило: Китай не такой, как о нем думали
ВчераАномальная жара идет на спад