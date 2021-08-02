https://uz.sputniknews.ru/20210802/uzbekistan-na-oi-2020-desyatyy-den-sorevnovaniy-19922291.html

Узбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований

Узбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований

Основная надежда в завтрашних состязаниях на узбекистанских боксеров. Они поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T20:00+0500

2021-08-02T20:00+0500

2021-08-02T20:37+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

токио

спортсмен

олимпиада-2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19920589_0:69:1300:800_1920x0_80_0_0_7dbbccb633312ec5edaa609fa3b9213c.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Десятый день соревнований на ОИ-2020 не оставил сборной Узбекистана ничего кроме слабой надежды на возможность побороться за олимпийскую "бронзу" в греко-римской борьбе. Для этого Карапет Чалян из Армении, победивший нашего спортсмена, должен был попасть в финал. Но, увы надежда на награду улетучилась вместе с проигрышем Чаляна. Болельщики продолжают ждать, надеяться и верить в наших атлетов, а Sputnik Узбекистан, в свою очередь, подводит итоги очередного дня соревнований в Токио.Греко-римская борьба: день без наградВ одной восьмой финала 24-летний узбекистанец Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана в первом круге уступил своему сопернику из Армении Карапету Чаляну.Исход поединка решило техническое преимущество и опыт Чаляна - он без труда одолел Жалгасбая и вышел в четвертьфинал. После поражения нашего борца узбекистанцы болели за выход армянского спортсмена в финал: только в этом случае у нашего атлета могла бы появится возможность сразиться за "бронзу".Однако в полуфинале Карапет Чалян уступил Акжолу Махмудову из Кыргызстана и узбекистанец лишился последнего шанса на олимпийскую медаль.Легкая атлетика: личный рекорд не помог на ОИ-2020Легкоатлет Сухроб Хужаев не прошел отборочный олимпийский этап в метании молота. В своей группе 28-летний спортсмен показал результат лишь 71.26 метра и занял аж 15 место в своей группе. Нужно отметить, что нынешний результат - его лучший на Олимпийских играх, в которых он участвовал ранее: в 2012 году в Лондоне он остановился на отметке в 65.88 метра, а в Рио-2016 - 70.11 метра. Однако, увы, личного рекорда не хватило для победы.Завтра наши ребята выступят в четырех видах спорта. Основная надежда на боксеров, которые поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях. Состязания по легкой атлетике стартуют в 5 утра по ташкентскому времени. Не подведите, узбекистанцы!

токио

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

токио, спортсмен, олимпиада-2020