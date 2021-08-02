Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Узбекистан на ОИ-2020: десятый день соревнований
20:00 02.08.2021 (обновлено: 20:37 02.08.2021)
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Основная надежда в завтрашних состязаниях на узбекистанских боксеров. Они поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Десятый день соревнований на ОИ-2020 не оставил сборной Узбекистана ничего кроме слабой надежды на возможность побороться за олимпийскую "бронзу" в греко-римской борьбе. Для этого Карапет Чалян из Армении, победивший нашего спортсмена, должен был попасть в финал. Но, увы надежда на награду улетучилась вместе с проигрышем Чаляна.
Болельщики продолжают ждать, надеяться и верить в наших атлетов, а Sputnik Узбекистан, в свою очередь, подводит итоги очередного дня соревнований в Токио.
Греко-римская борьба: день без наград
В одной восьмой финала 24-летний узбекистанец Жалгасбай Бердимуратов из Каракалпакстана в первом круге уступил своему сопернику из Армении Карапету Чаляну.
© AFP / JACK GUEZБорец из Каракалпакстана Жалгасбай Бердимуратов в первом же кругу Олимпиады Токио-2020 потерпел поражение
Борец из Каракалпакстана Жалгасбай Бердимуратов в первом же кругу Олимпиады Токио-2020 потерпел поражение
© AFP / JACK GUEZ
Исход поединка решило техническое преимущество и опыт Чаляна - он без труда одолел Жалгасбая и вышел в четвертьфинал.
После поражения нашего борца узбекистанцы болели за выход армянского спортсмена в финал: только в этом случае у нашего атлета могла бы появится возможность сразиться за "бронзу".
Однако в полуфинале Карапет Чалян уступил Акжолу Махмудову из Кыргызстана и узбекистанец лишился последнего шанса на олимпийскую медаль.
Для справки:
В финале чемпионата Азии по борьбе в 2021 году Жалгасбай Бердимуратов одолел Калидина Асикеева из Кыргызстана со счетом 3:1 и завоевал золотую медаль.
В июне 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Жалгасбая Бердимуратова медалью "Шухрат".
Легкая атлетика: личный рекорд не помог на ОИ-2020
Легкоатлет Сухроб Хужаев не прошел отборочный олимпийский этап в метании молота. В своей группе 28-летний спортсмен показал результат лишь 71.26 метра и занял аж 15 место в своей группе.
Нужно отметить, что нынешний результат - его лучший на Олимпийских играх, в которых он участвовал ранее: в 2012 году в Лондоне он остановился на отметке в 65.88 метра, а в Рио-2016 - 70.11 метра.
Однако, увы, личного рекорда не хватило для победы.
Завтра наши ребята выступят в четырех видах спорта. Основная надежда на боксеров, которые поборются за выход в полуфиналы в своих весовых категориях. Состязания по легкой атлетике стартуют в 5 утра по ташкентскому времени. Не подведите, узбекистанцы!