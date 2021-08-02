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https://uz.sputniknews.ru/20210802/v-karshi-doch-izbila-mat-invalida-za-otkaz-prosit-deneg-u-xokima--video-19908450.html
В Карши дочь избила мать-инвалида за отказ просить денег у хокима — видео
В Карши дочь избила мать-инвалида за отказ просить денег у хокима — видео
Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении пенсионерке охранного ордера, чтобы оградить от родной дочери. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T09:14+0500
2021-08-02T12:14+0500
происшествия
деньги
хоким
инвалиды
карши
мать
избиение
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В соцсетях вызвало широкий общественный резонанс видео, на котором женщина оскорбляет и бьет пенсионерку, прикованную к инвалидной коляске. В областном УВД прокомментировали данный инцидент. Оказалось, что в объектив камеры попали мать и дочь. Ролик был снят в Карши. По данным правоохранителей, 13 июля жительница поселка Шайхали привезла к зданию областного хокимията свою мать, рассчитывая, что женщина-инвалид I группы выпросит у властей денег на строительство дома.Однако хокимият пенсионерке в просьбе отказал. Что вывело из себя дочь. Та посчитала, что мать не смогла выпросить денег. Затем женщина несколько раз ударила пенсионерку. Сейчас проводится доследственная проверка. Пострадавшей могут выдать охранный ордер, чтобы оградить от дочери.
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деньги, хоким, инвалиды, карши, мать, избиение

В Карши дочь избила мать-инвалида за отказ просить денег у хокима — видео

09:14 02.08.2021 (обновлено: 12:14 02.08.2021)
524
© Sputnik / Максим БогодвидПустая инвалидная коляска
Пустая инвалидная коляска - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении пенсионерке охранного ордера, чтобы оградить от родной дочери.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В соцсетях вызвало широкий общественный резонанс видео, на котором женщина оскорбляет и бьет пенсионерку, прикованную к инвалидной коляске.
В областном УВД прокомментировали данный инцидент. Оказалось, что в объектив камеры попали мать и дочь. Ролик был снят в Карши.
По данным правоохранителей, 13 июля жительница поселка Шайхали привезла к зданию областного хокимията свою мать, рассчитывая, что женщина-инвалид I группы выпросит у властей денег на строительство дома.
Однако хокимият пенсионерке в просьбе отказал. Что вывело из себя дочь. Та посчитала, что мать не смогла выпросить денег. Затем женщина несколько раз ударила пенсионерку.
Сейчас проводится доследственная проверка. Пострадавшей могут выдать охранный ордер, чтобы оградить от дочери.
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