https://uz.sputniknews.ru/20210803/dosadnye-porajeniya-srazu-neskolko-uzbekistantsev-zavershili-svoe-uchastie-na-oi-v-tokio-19925740.html

Досадные поражения: сразу несколько узбекистанцев завершили свое участие на ОИ в Токио

Досадные поражения: сразу несколько узбекистанцев завершили свое участие на ОИ в Токио

По данным НОК, одним из выбывших стал чемпион Рио-2016 боксер Шахобиддин Зоиров. На ринге он встретился с филиппинцем Карло Палам. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T11:11+0500

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2021-08-03T15:29+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистанцы

токио

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Свое участие на токийской Олимпиаде завершили сразу несколько узбекистанских спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.По данным НОК, одним из выбывших стал чемпион Рио-2016 боксер Шахобиддин Зоиров. На ринге он встретился с филиппинцем Карло Палам. Однако во втором раунде врачи запретили Зоирову продолжать бой из-за полученной ранее травмы. Согласно установленным правилам, были подсчитаны очки, записанные на счет боксеров до остановки поединка. К большому сожалению, преимущество оказалось на стороне соперника из Филиппин и наш соотечественник завершил свое участие на Олимпиаде в Токио.Помимо этого, из олимпийской гонки выбыл еще один узбекистанский боксер Элнур Абдураимов (-63 кг). Он потерпел поражение в четвертьфинале, когда вышел на ринг против бойца из Армении Ховханнеса Бачкова.Кроме того, узбекистанский греко-римский борец, двукратный призер ЧМ Рустам Ассакалов (-87 кг) в рамках четвертьфинала тоже потерпел фиаско. Соотечественник вышел на ковер против хорвата Ивана Хуклека. Бескомпромиссная борьба решилась в пользу хорвата со счётом 4:1.Однако если Хуклек выйдет в финал, то Ассакалов еще сможет побороться за бронзовую медаль.Обновленная информация: Хуклек проиграл украинскому спортсмену Жану Беленюку. Ассакалов упустил шанс взять "бронзу". Также завершил свое участие в Олимпиаде легкоатлет Руслан Курбанов. К сожалению, он не смог использовать свои шансы и потерпел поражение во время тройного прыжка. Отмечается, что для чемпиона Азии-2019 выступление спортсмена на ОИ в Токио прошло весьма неудачно.

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узбекистанцы, токио, олимпийские игры в токио