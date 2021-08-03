https://uz.sputniknews.ru/20210803/ebrr-vydelil-816-mln-na-podderjku-pyati-tets-v-uzbekistane-19926868.html
ЕБРР выделил €81,6 млн на поддержку пяти ТЭЦ в Узбекистане
ЕБРР выделил €81,6 млн на поддержку пяти ТЭЦ в Узбекистане
Погашение долга, включая выплаты по процентам, разовым комиссиям и другим расходам, будет производиться за счет тепловых электростанций. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T12:04+0500
2021-08-03T12:04+0500
2021-08-03T12:06+0500
экономика
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
тэц
электричество
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Кабинет министров утвердил меры по реализации проекта "Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: поддержка электроэнергетики" в ближайшие два года.Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в размере €81,6 млн евро сроком на семь лет, включая льготный период 30 месяцев, по ставке 1% годовых плюс шестимесячная ставка Euribor и комиссионные 0,5%.Координировать его работу будет компания АО "Иссиклик электр станциялари". В качестве заемщиков выступят АО "Ташкентская ТЭЦ", АО "Навоийская ТЭЦ", АО "Тахиаташская ТЭЦ", АО "Сырдарьинская ТЭЦ", АО "Талимарджанская ТЭЦ". Данные предприятия являются исполнителями проекта и несут полную ответственность за эффективное использование кредита ЕБРР.Отмечается, что погашение долга, выделенного ЕБРР, включая выплаты по процентам, разовым комиссиям и другим расходам, будет производиться за счет тепловых электростанций.Напомним, кредитное соглашение по Программе жизненно важной инфраструктуры для поддержки электроэнергетического сектора было подписано 9 декабря 2020 года.Церемония подписания проектных соглашений с компанией Masdar (ОАЭ) по двум солнечным электростанциям, которые будут построены в Самаркандской и Джизакской областях, состоялась 12 июля 2021 года в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20170505/Kawasaki-Marubeni-Ferganskaya-TEC-5342089.html
https://uz.sputniknews.ru/20200217/Tashkentskaya-TETs-obyavila-tender-na-stroitelstvo-gazoturbinnykh-ustanovok-13485344.html
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европейский банк реконструкции и развития (ебрр), тэц, электричество
ЕБРР выделил €81,6 млн на поддержку пяти ТЭЦ в Узбекистане
12:04 03.08.2021 (обновлено: 12:06 03.08.2021)
Погашение долга, включая выплаты по процентам, разовым комиссиям и другим расходам, будет производиться за счет тепловых электростанций.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Кабинет министров утвердил меры
по реализации проекта "Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: поддержка электроэнергетики" в ближайшие два года.
Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в размере €81,6 млн евро сроком на семь лет, включая льготный период 30 месяцев, по ставке 1% годовых плюс шестимесячная ставка Euribor и комиссионные 0,5%.
Координировать его работу будет компания АО "Иссиклик электр станциялари". В качестве заемщиков выступят АО "Ташкентская ТЭЦ", АО "Навоийская ТЭЦ", АО "Тахиаташская ТЭЦ", АО "Сырдарьинская ТЭЦ", АО "Талимарджанская ТЭЦ". Данные предприятия являются исполнителями проекта и несут полную ответственность за эффективное использование кредита ЕБРР.
Отмечается, что погашение долга, выделенного ЕБРР, включая выплаты по процентам, разовым комиссиям и другим расходам, будет производиться за счет тепловых электростанций.
Напомним, кредитное соглашение по Программе жизненно важной инфраструктуры для поддержки электроэнергетического сектора было подписано 9 декабря 2020 года.
Церемония подписания проектных соглашений с компанией Masdar (ОАЭ) по двум солнечным электростанциям, которые будут построены в Самаркандской и Джизакской областях, состоялась 12 июля 2021 года в Ташкенте.