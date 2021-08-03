https://uz.sputniknews.ru/20210803/ledyanoy-kamnepad-v-zaamine-vypal-krupnyy-grad--video-19932840.html

Ледяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео

Ледяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео

Информация о пострадавших от представителей уполномоченных структур пока не поступала. Также не сообщается, какой ущерб нанесла стихия урожаю. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T17:51+0500

2021-08-03T17:51+0500

2021-08-03T17:51+0500

общество

джизакская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/03/19933000_0:72:721:477_1920x0_80_0_0_2e2ef3600ae86292132bab71ef66803f.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В горах Заамина, расположенных в Джизакской области, выпал град размером с крупные горошины. Видео нехарактерного для этого региона природного явления опубликовал Telegram-канал кашкадарьинского новостного издания. На записях очевидцев видно, как земля и ели покрылись белоснежным настилом. Информация о пострадавших от представителей уполномоченных структур пока не поступала. Также не сообщается, какой ущерб нанес град урожаю. В настоящее время местные органы власти пока никак не прокомментировали последствия ситуации.

джизакская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джизакская область