https://uz.sputniknews.ru/20210803/ledyanoy-kamnepad-v-zaamine-vypal-krupnyy-grad--video-19932840.html
Ледяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео
Ледяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео
Информация о пострадавших от представителей уполномоченных структур пока не поступала. Также не сообщается, какой ущерб нанесла стихия урожаю. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T17:51+0500
2021-08-03T17:51+0500
2021-08-03T17:51+0500
общество
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В горах Заамина, расположенных в Джизакской области, выпал град размером с крупные горошины. Видео нехарактерного для этого региона природного явления опубликовал Telegram-канал кашкадарьинского новостного издания. На записях очевидцев видно, как земля и ели покрылись белоснежным настилом. Информация о пострадавших от представителей уполномоченных структур пока не поступала. Также не сообщается, какой ущерб нанес град урожаю. В настоящее время местные органы власти пока никак не прокомментировали последствия ситуации.
джизакская область
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джизакская область
Ледяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео
Информация о пострадавших от представителей уполномоченных структур пока не поступала. Также не сообщается, какой ущерб нанесла стихия урожаю.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В горах Заамина, расположенных в Джизакской области, выпал град размером с крупные горошины. Видео нехарактерного для этого региона природного явления опубликовал Telegram-канал кашкадарьинского новостного издания.
На записях очевидцев видно, как земля и ели покрылись белоснежным настилом.
Информация о пострадавших от представителей уполномоченных структур пока не поступала. Также не сообщается, какой ущерб нанес град урожаю. В настоящее время местные органы власти пока никак не прокомментировали последствия ситуации.