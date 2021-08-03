https://uz.sputniknews.ru/20210803/mvf-vydelit-uzbekistanu-svyshe-750-mln-19925412.html

МВФ выделит Узбекистану свыше $750 млн

МВФ выделит Узбекистану свыше $750 млн

Решение о предоставлении денег вступит в силу 23 августа. Все средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T10:28+0500

2021-08-03T10:28+0500

2021-08-03T10:36+0500

экономика

узбекистан

международный валютный фонд

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международный валютный фонд намерен предоставить $650 млрд на восстановление мировой экономики, передает "Дунё" со ссылкой на данные МВФ.По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, данное распределение SDR станет самым крупным в истории МВФ и поможет восстановить мировую экономику во время беспрецедентного кризиса.Отмечается, что решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Все средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. Таким образом, Узбекистан может получить $754 млн (0,116%).По ожиданиям МВФ, глобальная экономика в этом году может вырасти на 6%, а в следующем уже на 4,9%.

https://uz.sputniknews.ru/20210218/MVF-nazval-osnovnye-riski-dlya-Uzbekistana-v-2021-godu-16029170.html

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узбекистан, международный валютный фонд