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https://uz.sputniknews.ru/20210803/mvf-vydelit-uzbekistanu-svyshe-750-mln-19925412.html
МВФ выделит Узбекистану свыше $750 млн
МВФ выделит Узбекистану свыше $750 млн
Решение о предоставлении денег вступит в силу 23 августа. Все средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T10:28+0500
2021-08-03T10:36+0500
экономика
узбекистан
международный валютный фонд
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международный валютный фонд намерен предоставить $650 млрд на восстановление мировой экономики, передает "Дунё" со ссылкой на данные МВФ.По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, данное распределение SDR станет самым крупным в истории МВФ и поможет восстановить мировую экономику во время беспрецедентного кризиса.Отмечается, что решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Все средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. Таким образом, Узбекистан может получить $754 млн (0,116%).По ожиданиям МВФ, глобальная экономика в этом году может вырасти на 6%, а в следующем уже на 4,9%.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/MVF-nazval-osnovnye-riski-dlya-Uzbekistana-v-2021-godu-16029170.html
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узбекистан, международный валютный фонд

МВФ выделит Узбекистану свыше $750 млн

10:28 03.08.2021 (обновлено: 10:36 03.08.2021)
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© Sputnik / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
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Решение о предоставлении денег вступит в силу 23 августа. Все средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международный валютный фонд намерен предоставить $650 млрд на восстановление мировой экономики, передает "Дунё" со ссылкой на данные МВФ.

"Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные $456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, $650 млрд); $275 млрд пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам", — информируется в релизе.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, данное распределение SDR станет самым крупным в истории МВФ и поможет восстановить мировую экономику во время беспрецедентного кризиса.
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Отмечается, что решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Все средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. Таким образом, Узбекистан может получить $754 млн (0,116%).

По ожиданиям МВФ, глобальная экономика в этом году может вырасти на 6%, а в следующем уже на 4,9%.
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