https://uz.sputniknews.ru/20210803/shestikratnaya-chempionka-uzbekistana-poluchila-45-goda-za-prodaju-novorojdennogo-rebenka-19931367.html

Шестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка

Шестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка

В зале суда злоумышленница призналась, что забеременела от коллеги-спортсмена. Она пыталась продать собственного четырехдневного малыша за $2,5 тысячи. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T16:06+0500

2021-08-03T16:06+0500

2021-08-03T16:28+0500

общество

самарканд

суд

торговля людьми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/16/15843127_0:312:3067:2037_1920x0_80_0_0_23a1b2e722736203d1354a081ccd17cc.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Шестикратная чемпионка Узбекистана приговорена самаркандским судом по уголовным делам к 4,5 годам тюремного заключения за торговлю людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда со ссылкой на сюжет телеканала "Севимли". В зале суда подсудимая призналась, что забеременела от коллеги-спортсмена. Никто из ее родных не знал об этом: почти всю беременность она находилась дома. Перед родами ей пришлось уехать вместе с подругой в село Челек Пайарыкского района. Там, вдали от родственников, она благополучно родила ребенка. Практически сразу же девушки решили продать 4-дневного малыша за $2,5 тысячи. Однако их плану не суждено было сбыться. Мать новорожденного задержали с поличным во время передачи денег от подставного покупателя.

https://uz.sputniknews.ru/20210112/Uzbekistanka-pytalas-prodat-svoego-esche-ne-rodivshegosya-rebenka-15765635.html

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, суд, торговля людьми