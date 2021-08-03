https://uz.sputniknews.ru/20210803/shestikratnaya-chempionka-uzbekistana-poluchila-45-goda-za-prodaju-novorojdennogo-rebenka-19931367.html
Шестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка
Шестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка
В зале суда злоумышленница призналась, что забеременела от коллеги-спортсмена. Она пыталась продать собственного четырехдневного малыша за $2,5 тысячи. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T16:06+0500
2021-08-03T16:06+0500
2021-08-03T16:28+0500
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суд
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Шестикратная чемпионка Узбекистана приговорена самаркандским судом по уголовным делам к 4,5 годам тюремного заключения за торговлю людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда со ссылкой на сюжет телеканала "Севимли". В зале суда подсудимая призналась, что забеременела от коллеги-спортсмена. Никто из ее родных не знал об этом: почти всю беременность она находилась дома. Перед родами ей пришлось уехать вместе с подругой в село Челек Пайарыкского района. Там, вдали от родственников, она благополучно родила ребенка. Практически сразу же девушки решили продать 4-дневного малыша за $2,5 тысячи. Однако их плану не суждено было сбыться. Мать новорожденного задержали с поличным во время передачи денег от подставного покупателя.
https://uz.sputniknews.ru/20210112/Uzbekistanka-pytalas-prodat-svoego-esche-ne-rodivshegosya-rebenka-15765635.html
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самарканд, суд, торговля людьми
Шестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка
16:06 03.08.2021 (обновлено: 16:28 03.08.2021)
В зале суда злоумышленница призналась, что забеременела от коллеги-спортсмена. Она пыталась продать собственного четырехдневного малыша за $2,5 тысячи.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Шестикратная чемпионка Узбекистана приговорена самаркандским судом по уголовным делам к 4,5 годам тюремного заключения за торговлю людьми. Об этом сообщили
в пресс-службе Верховного суда со ссылкой на сюжет телеканала "Севимли".
В зале суда подсудимая призналась, что забеременела от коллеги-спортсмена. Никто из ее родных не знал об этом: почти всю беременность она находилась дома. Перед родами ей пришлось уехать вместе с подругой в село Челек Пайарыкского района. Там, вдали от родственников, она благополучно родила ребенка.
Практически сразу же девушки решили продать 4-дневного малыша за $2,5 тысячи. Однако их плану не суждено было сбыться. Мать новорожденного задержали с поличным во время передачи денег от подставного покупателя.