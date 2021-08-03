https://uz.sputniknews.ru/20210803/stalo-izvestno-gde-proydut-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19924852.html

Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в вузы

Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в вузы

Полный список площадей и стадионов по регионам Узбекистана опубликован на сайте ГЦТ. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

государственный центр тестирования узбекистана

экзамены

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Государственный центр тестирования обнародовал список стадионов и площадей, где планируется провести вступительные тестовые испытания для поступления в вузы.Локации в Ташкенте:Посмотреть полный список мест проведения тестовых испытаний по регионам республики можно на сайте ГЦТ.Ранее госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов. В соответствии с документом, в этом году в бланке ответов будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую абитуриент сможет получить по пяти предметам, составит 189 баллов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный центр тестирования узбекистана, экзамены