https://uz.sputniknews.ru/20210803/stalo-izvestno-gde-proydut-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19924852.html
Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в вузы
Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в вузы
Полный список площадей и стадионов по регионам Узбекистана опубликован на сайте ГЦТ. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T10:00+0500
2021-08-03T10:00+0500
2021-08-03T10:01+0500
общество
государственный центр тестирования узбекистана
экзамены
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Государственный центр тестирования обнародовал список стадионов и площадей, где планируется провести вступительные тестовые испытания для поступления в вузы.Локации в Ташкенте:Посмотреть полный список мест проведения тестовых испытаний по регионам республики можно на сайте ГЦТ.Ранее госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов. В соответствии с документом, в этом году в бланке ответов будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую абитуриент сможет получить по пяти предметам, составит 189 баллов.
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государственный центр тестирования узбекистана, экзамены
Стало известно, где пройдут вступительные экзамены в вузы
10:00 03.08.2021 (обновлено: 10:01 03.08.2021)
Полный список площадей и стадионов по регионам Узбекистана опубликован на сайте ГЦТ.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Государственный центр тестирования обнародовал список стадионов и площадей, где планируется провести вступительные тестовые испытания для поступления в вузы.
Локации в Ташкенте:
центральный стадион "Пахтакор" (три сектора);
парк Победы (один сектор);
ботанический сад (четыре сектора);
стадион "Бунедкор" (три сектора).
Посмотреть полный список
мест проведения тестовых испытаний по регионам республики можно на сайте ГЦТ.
Ранее госкомиссия по приему в образовательные учреждения утвердила количество тестовых заданий и критерии оценки вступительных экзаменов. В соответствии с документом, в этом году в бланке ответов будет на 35 вопросов меньше. Максимальная оценка, которую абитуриент сможет получить по пяти предметам, составит 189 баллов.