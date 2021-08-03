https://uz.sputniknews.ru/20210803/tadjikistan-zapustit-novuyu-sistemu-monitoringa-ozera-sarez-19934937.html

Таджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез

Таджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез

Оборудование для наблюдения за дамбой и раннего предупреждения будет запущено уже в августе 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T18:58+0500

2021-08-03T18:58+0500

2021-08-03T19:37+0500

таджикистан

узбекистан

озеро сарез

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1409/48/14094866_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff0d5a462a98aeac7143a785e02bf609.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Система включает в себя устройства GPS, акселерометры сильных движений, погружные датчики давления, дроны и средства связи.О запуске новой системы мониторинга было объявлено в ходе пресс-конференции в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сообщает Узбекгидроэнерго.Презентация новой системы, установленной итальянской компанией "САЕ" при поддержке АБР, состоялась в начале июля. Озеро Сарез образовалось в 1911 году в результате перекрытия реки Мургаб оползнем, вызванным сильным землетрясением. Длина водоема более 60 км, в нем содержится около 17 кубических километров воды. В случае прорыва горного озера мощный селевой поток пройдет вдоль русел Бартанга, Пянжа и Амударьи практически до Аральского моря, затронув все государства Центральной Азии. Из-за высокой сейсмической активности в регионе, требуется постоянное пристальное наблюдение за озером.

https://uz.sputniknews.ru/20200728/Zavyalov-stroitelstvo-novykh-seysmostantsiy-budet-pod-kontrolem-gosorganov--14640548.html

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, узбекистан, озеро сарез