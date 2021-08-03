https://uz.sputniknews.ru/20210803/tadjikistan-zapustit-novuyu-sistemu-monitoringa-ozera-sarez-19934937.html
Таджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез
Таджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез
Оборудование для наблюдения за дамбой и раннего предупреждения будет запущено уже в августе 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T18:58+0500
2021-08-03T18:58+0500
2021-08-03T19:37+0500
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узбекистан
озеро сарез
в мире
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Система включает в себя устройства GPS, акселерометры сильных движений, погружные датчики давления, дроны и средства связи.О запуске новой системы мониторинга было объявлено в ходе пресс-конференции в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сообщает Узбекгидроэнерго.Презентация новой системы, установленной итальянской компанией "САЕ" при поддержке АБР, состоялась в начале июля. Озеро Сарез образовалось в 1911 году в результате перекрытия реки Мургаб оползнем, вызванным сильным землетрясением. Длина водоема более 60 км, в нем содержится около 17 кубических километров воды. В случае прорыва горного озера мощный селевой поток пройдет вдоль русел Бартанга, Пянжа и Амударьи практически до Аральского моря, затронув все государства Центральной Азии. Из-за высокой сейсмической активности в регионе, требуется постоянное пристальное наблюдение за озером.
https://uz.sputniknews.ru/20200728/Zavyalov-stroitelstvo-novykh-seysmostantsiy-budet-pod-kontrolem-gosorganov--14640548.html
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таджикистан, узбекистан, озеро сарез
Таджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез
18:58 03.08.2021 (обновлено: 19:37 03.08.2021)
Оборудование для наблюдения за дамбой и раннего предупреждения будет запущено уже в августе
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Система включает в себя устройства GPS, акселерометры сильных движений, погружные датчики давления, дроны и средства связи.
О запуске новой системы мониторинга было объявлено в ходе пресс-конференции в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сообщает Узбекгидроэнерго
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Презентация новой системы, установленной итальянской компанией "САЕ" при поддержке АБР, состоялась в начале июля.
"Система будет проходить вдоль границы с Исламской Республикой Афганистан до Шахритузского района Хатлонской области, граничащая с Сурхандарьинской областью Республики Узбекистан. В настоящее время существующая система предварительного оповещения (сирены, радиосвязь) установлена до Рушанского района," - уточнил глава КЧС Таджикистана Рустам Назарзода.
Озеро Сарез образовалось в 1911 году в результате перекрытия реки Мургаб оползнем, вызванным сильным землетрясением. Длина водоема более 60 км, в нем содержится около 17 кубических километров воды.
В случае прорыва горного озера мощный селевой поток пройдет вдоль русел Бартанга, Пянжа и Амударьи практически до Аральского моря, затронув все государства Центральной Азии. Из-за высокой сейсмической активности в регионе, требуется постоянное пристальное наблюдение за озером.