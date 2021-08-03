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В Бухаре обрушилась часть стены медресе XVI века — сколько уйдет на ее восстановление
В Бухаре обрушилась часть стены медресе XVI века — сколько уйдет на ее восстановление
Сформирована специальная рабочая группа из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T12:29+0500
2021-08-03T13:29+0500
культура
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре обрушилась часть стены медресе Абдуллахана, передает пресс-служба администрации Бухарской области.По информации хокимията, обвал могли спровоцировать многолетние техногенные процессы, в частности, резкие перепады температуры, осадки и подъем грунтовых вод.Отмечается, что после происшествия была сформирована специальная рабочая группа из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов. Квалифицированные специалисты выехали на место обрушения и провели соответствующее исследование. В настоящее время они приступили к ремонтно-восстановительным работам.Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве культурного наследия Бухарской области, на реконструкцию стены планируется потратить около шести млрд сумов (свыше $562 тысяч).Помимо этого, для предотвращения подобных ситуаций в будущем ученые уже исследовали около 40 объектов культурного наследия в Бухаре, подверженных воздействию техногенных процессов.Медресе Абдуллахана – одно из выдающихся произведений центральноазиатского зодчества, возведенное в 1588-1590 годах. Сооружение отличается от всех остальных подобных построек в странах ЦА своей необычайно сложной и разнообразной планировкой внутренних помещений.
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бухара, хокимият

В Бухаре обрушилась часть стены медресе XVI века — сколько уйдет на ее восстановление

12:29 03.08.2021 (обновлено: 13:29 03.08.2021)
876
© Фото очевидцаОбрушение Кош Медресе в Бухаре
Обрушение Кош Медресе в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Фото очевидца
Сформирована специальная рабочая группа из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре обрушилась часть стены медресе Абдуллахана, передает пресс-служба администрации Бухарской области.
По информации хокимията, обвал могли спровоцировать многолетние техногенные процессы, в частности, резкие перепады температуры, осадки и подъем грунтовых вод.
© Фото очевидцаОбрушение Кош Медресе в Бухаре
Обрушение Кош Медресе в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Обрушение Кош Медресе в Бухаре
© Фото очевидца
Отмечается, что после происшествия была сформирована специальная рабочая группа из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов. Квалифицированные специалисты выехали на место обрушения и провели соответствующее исследование. В настоящее время они приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве культурного наследия Бухарской области, на реконструкцию стены планируется потратить около шести млрд сумов (свыше $562 тысяч).
Помимо этого, для предотвращения подобных ситуаций в будущем ученые уже исследовали около 40 объектов культурного наследия в Бухаре, подверженных воздействию техногенных процессов.
© Фото очевидцаОбрушение Кош Медресе в Бухаре
Обрушение Кош Медресе в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Обрушение Кош Медресе в Бухаре
© Фото очевидца
Медресе Абдуллахана – одно из выдающихся произведений центральноазиатского зодчества, возведенное в 1588-1590 годах. Сооружение отличается от всех остальных подобных построек в странах ЦА своей необычайно сложной и разнообразной планировкой внутренних помещений.
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