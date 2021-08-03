https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-buxare-obrushilas-chast-steny-medrese-abdullaxana-19927289.html

В Бухаре обрушилась часть стены медресе XVI века — сколько уйдет на ее восстановление

В Бухаре обрушилась часть стены медресе XVI века — сколько уйдет на ее восстановление

Сформирована специальная рабочая группа из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T12:29+0500

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культура

бухара

хокимият

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Бухаре обрушилась часть стены медресе Абдуллахана, передает пресс-служба администрации Бухарской области.По информации хокимията, обвал могли спровоцировать многолетние техногенные процессы, в частности, резкие перепады температуры, осадки и подъем грунтовых вод.Отмечается, что после происшествия была сформирована специальная рабочая группа из представителей областного управления Агентства культурного наследия, хокимията Бухары, а также реставраторов. Квалифицированные специалисты выехали на место обрушения и провели соответствующее исследование. В настоящее время они приступили к ремонтно-восстановительным работам.Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве культурного наследия Бухарской области, на реконструкцию стены планируется потратить около шести млрд сумов (свыше $562 тысяч).Помимо этого, для предотвращения подобных ситуаций в будущем ученые уже исследовали около 40 объектов культурного наследия в Бухаре, подверженных воздействию техногенных процессов.Медресе Абдуллахана – одно из выдающихся произведений центральноазиатского зодчества, возведенное в 1588-1590 годах. Сооружение отличается от всех остальных подобных построек в странах ЦА своей необычайно сложной и разнообразной планировкой внутренних помещений.

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