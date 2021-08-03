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В Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
По информации областного УВД, водитель скончался на месте происшествия. Мужчина управлял машиной по доверенности. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T18:23+0500
2021-08-03T18:23+0500
происшествия
кашкадарьинская область
дтп
рувд
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин, сообщает NasafNEWS со ссылкой на областное УВД.Согласно информации ведомства, водитель скончался на месте происшествия. В ходе проведенного расследования стало известно, что легковая машина Nexia двигалась по трассе "Самарканд-Гузар", пролегающей через махаллю "Узун" Камашинского района Кашкадарьинской области.Отмечается, что 25-летний водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Затем автомобиль врезался в стену расположенного на обочине дороги магазина и протаранил ее. По данным УВД, мужчина превысил скорость, допустимую в населенном пункте. Он управлял транспортным средством по доверенности, прокомментировали в управлении.
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, дтп, рувд

В Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина

18:23 03.08.2021
1255
© Фото очевидцаВ Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин. Мужчина, управлявший автомобилем разбился насмерть.
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин. Мужчина, управлявший автомобилем разбился насмерть. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Фото очевидца
По информации областного УВД, водитель скончался на месте происшествия. Мужчина управлял машиной по доверенности.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин, сообщает NasafNEWS со ссылкой на областное УВД.
Согласно информации ведомства, водитель скончался на месте происшествия.
В ходе проведенного расследования стало известно, что легковая машина Nexia двигалась по трассе "Самарканд-Гузар", пролегающей через махаллю "Узун" Камашинского района Кашкадарьинской области.
© Фото очевидцаВ Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин. Мужчина, управлявший автомобилем разбился насмерть.
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин. Мужчина, управлявший автомобилем разбился насмерть. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин. Мужчина, управлявший автомобилем разбился насмерть.
© Фото очевидца
Отмечается, что 25-летний водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Затем автомобиль врезался в стену расположенного на обочине дороги магазина и протаранил ее.
По данным УВД, мужчина превысил скорость, допустимую в населенном пункте. Он управлял транспортным средством по доверенности, прокомментировали в управлении.
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