https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-kashkadare-avtomobil-na-bolshoy-skorosti-protaranil-stenu-magazina-19934484.html
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
По информации областного УВД, водитель скончался на месте происшествия. Мужчина управлял машиной по доверенности. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T18:23+0500
2021-08-03T18:23+0500
2021-08-03T18:23+0500
происшествия
кашкадарьинская область
дтп
рувд
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин, сообщает NasafNEWS со ссылкой на областное УВД.Согласно информации ведомства, водитель скончался на месте происшествия. В ходе проведенного расследования стало известно, что легковая машина Nexia двигалась по трассе "Самарканд-Гузар", пролегающей через махаллю "Узун" Камашинского района Кашкадарьинской области.Отмечается, что 25-летний водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Затем автомобиль врезался в стену расположенного на обочине дороги магазина и протаранил ее. По данным УВД, мужчина превысил скорость, допустимую в населенном пункте. Он управлял транспортным средством по доверенности, прокомментировали в управлении.
кашкадарьинская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
кашкадарьинская область, дтп, рувд
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
По информации областного УВД, водитель скончался на месте происшествия. Мужчина управлял машиной по доверенности.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
В Кашкадарье автомобиль на большой скорости влетел в продуктовый магазин, сообщает
NasafNEWS со ссылкой на областное УВД.
Согласно информации ведомства, водитель скончался на месте происшествия.
В ходе проведенного расследования стало известно, что легковая машина Nexia двигалась по трассе "Самарканд-Гузар", пролегающей через махаллю "Узун" Камашинского района Кашкадарьинской области.
Отмечается, что 25-летний водитель потерял управление и выехал на встречную полосу. Затем автомобиль врезался в стену расположенного на обочине дороги магазина и протаранил ее.
По данным УВД, мужчина превысил скорость, допустимую в населенном пункте. Он управлял транспортным средством по доверенности, прокомментировали в управлении.