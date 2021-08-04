https://uz.sputniknews.ru/20210804/detskie-ombudsmeny-rossii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19951357.html

Детские омбудсмены России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве — видео

Детские омбудсмены России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве — видео

Документ закрепил на бумаге то взаимодействие, которое уже ведется, подчеркнули уполномоченные по правам ребенка. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T19:25+0500

2021-08-04T19:25+0500

2021-08-04T21:14+0500

общество

узбекистан

анна кузнецова

уполномоченный по правам ребенка

алия юнусова

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. На онлайн-конференции "Защита прав детей: сотрудничество России и Узбекистана", детские омбудсмены России и Узбекистана рассказали об основных сферах взаимодействия между странами.Перед конференцией состоялась рабочая встреча уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой и уполномоченного по правам ребенка в Республике Узбекистан Алии Юнусовой, которая оказалась весьма плодотворной.В ходе онлайн-конференции был подписан Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка."Тот документ, который будет сегодня подписан, основан на серьезном реальном взаимодействии и, самое главное, заложит фундамент для развития этих отношений, - подчеркнула Кузнецова. - Мы заложили в него все, что нужно, чтобы выстроить новые дороги, по которым находили бы решение детские проблемы".Одной из важных сфер международного взаимодействия сегодня является проблема репатриации и социализации детей, вывозимых из зон боевых действий."Сегодня, объединив усилия, мы будем заниматься не только вопросами возвращения этих детей, но и вопросами их реинтеграции в сообщество, - отметила Юнусова. - Мы должны им оказать социально-психологическую помощь для их дальнейшей реабилитации".Анна Кузнецова затронула более сложный и серьезный аспект этой проблемы.Кроме того, на конференции была озвучена идея создания совета омбудсменов как площадки сотрудничества между детскими правозащитниками разных стран."Я уверена, что наши отношения и без того крепкие выходят на следующий этап, когда мы подтверждаем взаимное понимание по многим вопросам. Запрос укрепления двухстороннего сотрудничества омбудсменов сегодня высок. Следующим шагом может стать формализация и оформление многостороннего сотрудничества", - сказала Анна Кузнецова.Напомним, Алия Юнусова была утверждена на пост уполномоченного по правам ребенка 28 февраля 2020 года. Закон о защите прав несовершеннолетних был принят в Узбекистане в 2008 году. Республика также ратифицировала ряд международных протоколов и конвенций, защищающих права и интересы детей.

https://uz.sputniknews.ru/20200601/Prezident-rasshiril-zadachi-Upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-14257988.html

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узбекистан, анна кузнецова, уполномоченный по правам ребенка, алия юнусова