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Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
Образовательное учреждение планируется создать при Чирчикском государственном педагогическом институте. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T18:48+0500
2021-08-04T18:48+0500
общество
чирчик
колледж
филиал
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чирчике к новому учебному году откроется филиал Ташкентского районного колледжа сферы обслуживания и сервиса при Чирчикском государственном педагогическом институте. Об этом стало известно из постановления, принятого Кабинетом Министров Узбекистана. В соответствии с документом, для обеспечения потребности рынка труда в рамках программ социально-экономического развития региона образовательное учреждение будет самостоятельно формировать параметры приема исходя из своих возможностей.Заведение оснастят необходимой материально-технической и учебно-методической базами, а к учебному процессу привлекут высококвалифицированных и опытных практиков.Отмечается, что при поддержке компании Siemens и Германского общества международного сотрудничества, для выпускников колледжа будут организованы стажировки с последующим трудоустройством.Министерство инвестиций и внешней торговли, Ассоциация "Узэлтехсаноат", Министерство занятости и трудовых отношений также помогут выпускникам фиала пройти стажировки в ведущих компаниях республики.
https://uz.sputniknews.ru/20180527/budushchee-vipusknikov-kolledjey-v-uzbekistane-8319876.html
https://uz.sputniknews.ru/20160824/3581916.html
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чирчик, колледж, филиал

Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике

18:48 04.08.2021
110
© Unsplash / Changbok KoПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Unsplash / Changbok Ko
Образовательное учреждение планируется создать при Чирчикском государственном педагогическом институте.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чирчике к новому учебному году откроется филиал Ташкентского районного колледжа сферы обслуживания и сервиса при Чирчикском государственном педагогическом институте. Об этом стало известно из постановления, принятого Кабинетом Министров Узбекистана.
В соответствии с документом, для обеспечения потребности рынка труда в рамках программ социально-экономического развития региона образовательное учреждение будет самостоятельно формировать параметры приема исходя из своих возможностей.
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Заведение оснастят необходимой материально-технической и учебно-методической базами, а к учебному процессу привлекут высококвалифицированных и опытных практиков.
Отмечается, что при поддержке компании Siemens и Германского общества международного сотрудничества, для выпускников колледжа будут организованы стажировки с последующим трудоустройством.
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Министерство инвестиций и внешней торговли, Ассоциация "Узэлтехсаноат", Министерство занятости и трудовых отношений также помогут выпускникам фиала пройти стажировки в ведущих компаниях республики.
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