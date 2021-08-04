https://uz.sputniknews.ru/20210804/filial-tashkentskogo-kolledja-sfery-obslujivaniya-poyavitsya-v-chirchike-19950410.html

Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике

Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике

Образовательное учреждение планируется создать при Чирчикском государственном педагогическом институте. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T18:48+0500

2021-08-04T18:48+0500

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общество

чирчик

колледж

филиал

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чирчике к новому учебному году откроется филиал Ташкентского районного колледжа сферы обслуживания и сервиса при Чирчикском государственном педагогическом институте. Об этом стало известно из постановления, принятого Кабинетом Министров Узбекистана. В соответствии с документом, для обеспечения потребности рынка труда в рамках программ социально-экономического развития региона образовательное учреждение будет самостоятельно формировать параметры приема исходя из своих возможностей.Заведение оснастят необходимой материально-технической и учебно-методической базами, а к учебному процессу привлекут высококвалифицированных и опытных практиков.Отмечается, что при поддержке компании Siemens и Германского общества международного сотрудничества, для выпускников колледжа будут организованы стажировки с последующим трудоустройством.Министерство инвестиций и внешней торговли, Ассоциация "Узэлтехсаноат", Министерство занятости и трудовых отношений также помогут выпускникам фиала пройти стажировки в ведущих компаниях республики.

https://uz.sputniknews.ru/20180527/budushchee-vipusknikov-kolledjey-v-uzbekistane-8319876.html

https://uz.sputniknews.ru/20160824/3581916.html

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чирчик, колледж, филиал