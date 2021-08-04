https://uz.sputniknews.ru/20210804/filial-tashkentskogo-kolledja-sfery-obslujivaniya-poyavitsya-v-chirchike-19950410.html
Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
Образовательное учреждение планируется создать при Чирчикском государственном педагогическом институте. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T18:48+0500
2021-08-04T18:48+0500
2021-08-04T18:48+0500
общество
чирчик
колледж
филиал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1370/32/13703257_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_3f44c8c7985a1652443c1412106becc0.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Чирчике к новому учебному году откроется филиал Ташкентского районного колледжа сферы обслуживания и сервиса при Чирчикском государственном педагогическом институте. Об этом стало известно из постановления, принятого Кабинетом Министров Узбекистана. В соответствии с документом, для обеспечения потребности рынка труда в рамках программ социально-экономического развития региона образовательное учреждение будет самостоятельно формировать параметры приема исходя из своих возможностей.Заведение оснастят необходимой материально-технической и учебно-методической базами, а к учебному процессу привлекут высококвалифицированных и опытных практиков.Отмечается, что при поддержке компании Siemens и Германского общества международного сотрудничества, для выпускников колледжа будут организованы стажировки с последующим трудоустройством.Министерство инвестиций и внешней торговли, Ассоциация "Узэлтехсаноат", Министерство занятости и трудовых отношений также помогут выпускникам фиала пройти стажировки в ведущих компаниях республики.
https://uz.sputniknews.ru/20180527/budushchee-vipusknikov-kolledjey-v-uzbekistane-8319876.html
https://uz.sputniknews.ru/20160824/3581916.html
чирчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1370/32/13703257_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_c8815ff9c13484e37e08ade0746b1b4d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чирчик, колледж, филиал
Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
Образовательное учреждение планируется создать при Чирчикском государственном педагогическом институте.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В Чирчике к новому учебному году откроется филиал Ташкентского районного колледжа сферы обслуживания и сервиса при Чирчикском государственном педагогическом институте. Об этом стало известно из постановления, принятого
Кабинетом Министров Узбекистана.
В соответствии с документом, для обеспечения потребности рынка труда в рамках программ социально-экономического развития региона образовательное учреждение будет самостоятельно формировать параметры приема исходя из своих возможностей.
Заведение оснастят необходимой материально-технической и учебно-методической базами, а к учебному процессу привлекут высококвалифицированных и опытных практиков.
Отмечается, что при поддержке компании Siemens и Германского общества международного сотрудничества, для выпускников колледжа будут организованы стажировки с последующим трудоустройством.
Министерство инвестиций и внешней торговли, Ассоциация "Узэлтехсаноат", Министерство занятости и трудовых отношений также помогут выпускникам фиала пройти стажировки в ведущих компаниях республики.