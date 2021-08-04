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Нападение на дом министра обороны Афганистана: восемь погибших
Нападение на дом министра обороны Афганистана: восемь погибших
Рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T12:18+0500
2021-08-04T13:50+0500
в мире
афганистан
нападение
погибшие
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле совершено вооруженное нападение. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны страны.Причем все убитые были мирными жителями, а среди получивших ранения — охранники Мохаммади. В Минобороны не исключили, что количество жертв и пострадавших от нападения может увеличиться.Потери понесли и террористы, удерживавшие дом в атаке в течение пяти часов. Пятеро из них были ликвидированы.Ранее сообщалось, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/trexstoronnie-manevry-u-granits-afganistana-s-kakoy-tselyu-ix-provodyat-19923283.html
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афганистан, нападение, погибшие

Нападение на дом министра обороны Афганистана: восемь погибших

12:18 04.08.2021 (обновлено: 13:50 04.08.2021)
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© REUTERS / STRINGERСолдат Афганской национальной армии (АНА) за месте ночного взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, Афганистан 4 августа 2021 года
Солдат Афганской национальной армии (АНА) за месте ночного взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, Афганистан 4 августа 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© REUTERS / STRINGER
Рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле совершено вооруженное нападение. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны страны.
Причем все убитые были мирными жителями, а среди получивших ранения — охранники Мохаммади. В Минобороны не исключили, что количество жертв и пострадавших от нападения может увеличиться.
Потери понесли и террористы, удерживавшие дом в атаке в течение пяти часов. Пятеро из них были ликвидированы.
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Ранее сообщалось, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.
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