https://uz.sputniknews.ru/20210804/napadenie-na-dom-ministra-oborony-afganistana-vosem-pogibshix-19941164.html

Нападение на дом министра обороны Афганистана: восемь погибших

Нападение на дом министра обороны Афганистана: восемь погибших

Рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

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афганистан

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле совершено вооруженное нападение. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны страны.Причем все убитые были мирными жителями, а среди получивших ранения — охранники Мохаммади. В Минобороны не исключили, что количество жертв и пострадавших от нападения может увеличиться.Потери понесли и террористы, удерживавшие дом в атаке в течение пяти часов. Пятеро из них были ликвидированы.Ранее сообщалось, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/trexstoronnie-manevry-u-granits-afganistana-s-kakoy-tselyu-ix-provodyat-19923283.html

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афганистан, нападение, погибшие