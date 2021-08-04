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Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
На полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области, вблизи границы с Афганистаном, стартовала активная фаза совместных узбекско-российских военно-тактических... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T16:10+0500
2021-08-04T16:16+0500
видео
минобороны рф
термез
минобороны узбекистана
военные учения
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В настоящее время идут практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран. В среду, 4 августа, в ходе учений были отработаны отдельные сценария введения боевых действий: поиск, обнаружение, блокирование и ликвидация бандформирований, а также освобождение заложников. Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.Кадры маневров — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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минобороны рф, термез, минобороны узбекистана, военные учения, видео

Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана

16:10 04.08.2021 (обновлено: 16:16 04.08.2021)
468
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
На полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области, вблизи границы с Афганистаном, стартовала активная фаза совместных узбекско-российских военно-тактических учений. В маневрах задействовано около 400 человек и порядка 50 единиц техники.
В настоящее время идут практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран. В среду, 4 августа, в ходе учений были отработаны отдельные сценария введения боевых действий: поиск, обнаружение, блокирование и ликвидация бандформирований, а также освобождение заложников. Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.
Кадры маневров — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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