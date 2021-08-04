https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html

Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана

Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана

На полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области, вблизи границы с Афганистаном, стартовала активная фаза совместных узбекско-российских военно-тактических... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T16:10+0500

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видео

минобороны рф

термез

минобороны узбекистана

военные учения

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В настоящее время идут практические занятия и обмен опытом между военнослужащими двух стран. В среду, 4 августа, в ходе учений были отработаны отдельные сценария введения боевых действий: поиск, обнаружение, блокирование и ликвидация бандформирований, а также освобождение заложников. Спецподразделения штурмовали учебный городок, где засели условные террористы.Кадры маневров — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

термез

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

минобороны рф, термез, минобороны узбекистана, военные учения, видео