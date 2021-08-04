https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-gornyx-usloviyax-i-skvoz-razrushennuyu-stenu-uzbekistan-i-rf-otrabotali-uchebnye-zadachi-19939164.html
В горных условиях и сквозь разрушенную стену: Узбекистан и РФ отработали учебные задачи
В горных условиях и сквозь разрушенную стену: Узбекистан и РФ отработали учебные задачи
Военные также провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, устроили засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполнили... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T10:15+0500
2021-08-04T10:15+0500
2021-08-04T10:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
термез
военные учения
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Вооруженные силы Узбекистана и Росии приступили к выполнению учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.Спецназовцы совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотное заграждение, ров с водой, разрушенную стену и тоннель. После этого огневые группы отработали задачи армейской тактической стрельбы. Особое внимание в ходе слаживания было уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения.Военные также провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, устроили засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполнили стрелковые упражнения, применив при этом приспособления для бесшумной стрельбы.В пятидневных маневрах задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих Узбекистана и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210802/trexstoronnie-manevry-u-granits-afganistana-s-kakoy-tselyu-ix-provodyat-19923283.html
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узбекистан, афганистан, термез, военные учения
В горных условиях и сквозь разрушенную стену: Узбекистан и РФ отработали учебные задачи
10:15 04.08.2021 (обновлено: 10:31 04.08.2021)
Военные также провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, устроили засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполнили стрелковые упражнения.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Вооруженные силы Узбекистана и Росии приступили к выполнению учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Спецназовцы совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотное заграждение, ров с водой, разрушенную стену и тоннель. После этого огневые группы отработали задачи армейской тактической стрельбы. Особое внимание в ходе слаживания было уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения.
Военные также провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, устроили засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполнили стрелковые упражнения, применив при этом приспособления для бесшумной стрельбы.
В пятидневных маневрах задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих Узбекистана и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран