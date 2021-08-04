https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-gornyx-usloviyax-i-skvoz-razrushennuyu-stenu-uzbekistan-i-rf-otrabotali-uchebnye-zadachi-19939164.html

В горных условиях и сквозь разрушенную стену: Узбекистан и РФ отработали учебные задачи

В горных условиях и сквозь разрушенную стену: Узбекистан и РФ отработали учебные задачи

Военные также провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, устроили засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполнили... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T10:15+0500

2021-08-04T10:15+0500

2021-08-04T10:31+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

военные учения

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Вооруженные силы Узбекистана и Росии приступили к выполнению учебно-боевых задач на горном полигоне "Термез" на границе с Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.Спецназовцы совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотное заграждение, ров с водой, разрушенную стену и тоннель. После этого огневые группы отработали задачи армейской тактической стрельбы. Особое внимание в ходе слаживания было уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения.Военные также провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, устроили засады на маршрутах движения предполагаемого противника и выполнили стрелковые упражнения, применив при этом приспособления для бесшумной стрельбы.В пятидневных маневрах задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих Узбекистана и РФ, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210802/trexstoronnie-manevry-u-granits-afganistana-s-kakoy-tselyu-ix-provodyat-19923283.html

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узбекистан, афганистан, термез, военные учения