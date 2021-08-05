Едкий дым, горящие дома, уничтоженные машины: лесной пожар охватил северный пригород Афин

С афинского Акрополя открывается вид на город, утопающий в дыму пожаров. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.
С афинского Акрополя открывается вид на город, утопающий в дыму пожаров. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.
Самый сильный лесной пожар случился вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин.
Самый сильный лесной пожар случился вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин.
Всего в Греции за сутки произошло 80 лесных пожаров.
В пожаре вблизи селения Варибоби полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины.
В пожаре вблизи селения Варибоби полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины.
Очаги возгорания удалось локализовать благодаря проделанной работе пожарных и волонтеров.
Очаги возгорания удалось локализовать благодаря проделанной работе пожарных и волонтеров.
Ночью пожарным пришлось заниматься также эвакуацией и перевозкой жителей в условиях крайне жаркой погоды.
Ночью пожарным пришлось заниматься также эвакуацией и перевозкой жителей в условиях крайне жаркой погоды.
Из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.
Из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.
Статуя богини Афины во время пожара в пригороде Варибоби к северу от Афин.
Статуя богини Афины во время пожара в пригороде Варибоби к северу от Афин.
По оценке властей, в Греции зафиксирована рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.
По оценке властей, в Греции зафиксирована рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.
Более 500 пожарных боролись всю ночь, чтобы сдержать самый большой лесной пожар из тех, что вспыхнули в Греции за последние 24 часа.
Более 500 пожарных боролись всю ночь, чтобы сдержать самый большой лесной пожар из тех, что вспыхнули в Греции за последние 24 часа.
Люди у входа в военный аэропорт в Татой. Здесь расположена бывшая королевская резиденция.
Люди у входа в военный аэропорт в Татой. Здесь расположена бывшая королевская резиденция.
Эвакуированы жители четырех населенных пунктов: Варибоби, Адамес, Фракомакедонес и Олимпиако-Хорьё.
Эвакуированы жители четырех населенных пунктов: Варибоби, Адамес, Фракомакедонес и Олимпиако-Хорьё.
Кроме жилых домов, серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района.
Помимо большого стихийного бедствия в Аттике, около 40 серьезных пожаров бушуют в других частях страны, например, в районе Асклепион на острове Кос и в лесном массиве в районе Миртия на острове Эвбея, где сгорело 150 домов. Ожидается еще несколько дней такой погоды.
Помимо большого стихийного бедствия в Аттике, около 40 серьезных пожаров бушуют в других частях страны, например, в районе Асклепион на острове Кос и в лесном массиве в районе Миртия на острове Эвбея, где сгорело 150 домов. Ожидается еще несколько дней такой погоды.