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Едкий дым, горящие дома, уничтоженные машины: лесной пожар охватил северный пригород Афин
Едкий дым, горящие дома, уничтоженные машины: лесной пожар охватил северный пригород Афин
В Греции бушуют сильные лесные пожары, количество которых за сутки достигло 80. Густой дым уже полностью окутал столицу. Смотрите в нашей фотоленте самые... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
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Едкий дым, горящие дома, уничтоженные машины: лесной пожар охватил северный пригород Афин

16:50 05.08.2021 (обновлено: 16:57 05.08.2021)
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В Греции бушуют сильные лесные пожары, количество которых за сутки достигло 80. Густой дым уже полностью окутал столицу. Смотрите в нашей фотоленте самые ужасающие кадры природной стихии.
© REUTERS / Giannis Panagopoulos/EUROKINISSI

С афинского Акрополя открывается вид на город, утопающий в дыму пожаров. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.

С афинского Акрополя открывается вид на город, утопающий в дыму пожаров. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске. - Sputnik Узбекистан
1/14
© REUTERS / Giannis Panagopoulos/EUROKINISSI

С афинского Акрополя открывается вид на город, утопающий в дыму пожаров. Горожанам советуют плотно закрыть окна и двери, на улицу выходить в маске.

© REUTERS / Costas Baltas

Самый сильный лесной пожар случился вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин.

Самый сильный лесной пожар случился вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин. - Sputnik Узбекистан
2/14
© REUTERS / Costas Baltas

Самый сильный лесной пожар случился вблизи поселения Варибоби в районе Ахарне в северном пригороде Афин.

© REUTERS / COSTAS BALTAS

Всего в Греции за сутки произошло 80 лесных пожаров.

Всего в Греции за сутки произошло 80 лесных пожаров. - Sputnik Узбекистан
3/14
© REUTERS / COSTAS BALTAS

Всего в Греции за сутки произошло 80 лесных пожаров.

© REUTERS / Giorgos Moutafis

В пожаре вблизи селения Варибоби полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины.

В пожаре вблизи селения Варибоби полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины. - Sputnik Узбекистан
4/14
© REUTERS / Giorgos Moutafis

В пожаре вблизи селения Варибоби полностью или частично сгорели 94 дома, огнем уничтожены 82 машины.

© REUTERS / Costas Baltas

Очаги возгорания удалось локализовать благодаря проделанной работе пожарных и волонтеров.

Очаги возгорания удалось локализовать благодаря проделанной работе пожарных и волонтеров. - Sputnik Узбекистан
5/14
© REUTERS / Costas Baltas

Очаги возгорания удалось локализовать благодаря проделанной работе пожарных и волонтеров.

© REUTERS / Giorgos Moutafis

Ночью пожарным пришлось заниматься также эвакуацией и перевозкой жителей в условиях крайне жаркой погоды.

Ночью пожарным пришлось заниматься также эвакуацией и перевозкой жителей в условиях крайне жаркой погоды. - Sputnik Узбекистан
6/14
© REUTERS / Giorgos Moutafis

Ночью пожарным пришлось заниматься также эвакуацией и перевозкой жителей в условиях крайне жаркой погоды.

© REUTERS / Giorgos Moutafis

Из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.

Из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад. - Sputnik Узбекистан
7/14
© REUTERS / Giorgos Moutafis

Из четырех фронтов огня к рассвету остался один активный, остальные идут на спад.

© REUTERS / Giorgos Moutafis

Статуя богини Афины во время пожара в пригороде Варибоби к северу от Афин.

Статуя богини Афины во время пожара в пригороде Варибоби к северу от Афин. - Sputnik Узбекистан
8/14
© REUTERS / Giorgos Moutafis

Статуя богини Афины во время пожара в пригороде Варибоби к северу от Афин.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

По оценке властей, в Греции зафиксирована рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.

По оценке властей, в Греции зафиксирована рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

По оценке властей, в Греции зафиксирована рекордная за 40 лет жара. Во вторник температура воздуха в некоторых района дошла до 47 градусов по Цельсию.

© REUTERS / Giorgos Moutafis

Более 500 пожарных боролись всю ночь, чтобы сдержать самый большой лесной пожар из тех, что вспыхнули в Греции за последние 24 часа.

Более 500 пожарных боролись всю ночь, чтобы сдержать самый большой лесной пожар из тех, что вспыхнули в Греции за последние 24 часа. - Sputnik Узбекистан
10/14
© REUTERS / Giorgos Moutafis

Более 500 пожарных боролись всю ночь, чтобы сдержать самый большой лесной пожар из тех, что вспыхнули в Греции за последние 24 часа.

© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki

Люди у входа в военный аэропорт в Татой. Здесь расположена бывшая королевская резиденция.

Люди у входа в военный аэропорт в Татой. Здесь расположена бывшая королевская резиденция. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki

Люди у входа в военный аэропорт в Татой. Здесь расположена бывшая королевская резиденция.

© REUTERS / Giorgos Moutafis

Эвакуированы жители четырех населенных пунктов: Варибоби, Адамес, Фракомакедонес и Олимпиако-Хорьё.

Эвакуированы жители четырех населенных пунктов: Варибоби, Адамес, Фракомакедонес и Олимпиако-Хорьё. - Sputnik Узбекистан
12/14
© REUTERS / Giorgos Moutafis

Эвакуированы жители четырех населенных пунктов: Варибоби, Адамес, Фракомакедонес и Олимпиако-Хорьё.

© REUTERS / COSTAS BALTAS

Кроме жилых домов, серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района.

Кроме жилых домов, серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района. - Sputnik Узбекистан
13/14
© REUTERS / COSTAS BALTAS

Кроме жилых домов, серьезные повреждения есть на 27 предприятиях района.

© REUTERS / COSTAS BALTAS

Помимо большого стихийного бедствия в Аттике, около 40 серьезных пожаров бушуют в других частях страны, например, в районе Асклепион на острове Кос и в лесном массиве в районе Миртия на острове Эвбея, где сгорело 150 домов. Ожидается еще несколько дней такой погоды.

Помимо большого стихийного бедствия в Аттике, около 40 серьезных пожаров бушуют в других частях страны, например, в районе Асклепион на острове Кос и в лесном массиве в районе Миртия на острове Эвбея, где сгорело 150 домов. Ожидается еще несколько дней такой погоды. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / COSTAS BALTAS

Помимо большого стихийного бедствия в Аттике, около 40 серьезных пожаров бушуют в других частях страны, например, в районе Асклепион на острове Кос и в лесном массиве в районе Миртия на острове Эвбея, где сгорело 150 домов. Ожидается еще несколько дней такой погоды.

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