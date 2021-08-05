Едкий дым, горящие дома, уничтоженные машины: лесной пожар охватил северный пригород Афин

Помимо большого стихийного бедствия в Аттике, около 40 серьезных пожаров бушуют в других частях страны, например, в районе Асклепион на острове Кос и в лесном массиве в районе Миртия на острове Эвбея, где сгорело 150 домов. Ожидается еще несколько дней такой погоды.