https://uz.sputniknews.ru/20210805/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-13-go-dnya-turnira-i-pervaya-vynujdennaya-zamena-19968618.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги 13-го дня турнира и первая вынужденная замена
Узбекистан на ОИ-2020: итоги 13-го дня турнира и первая вынужденная замена
Тринадцатый день Олимпийских игр в Токио не принес Узбекистану медалей, но надежды еще сохранились. Представители республики выступали в легкой атлетике... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T21:53+0500
2021-08-05T21:53+0500
2021-08-05T21:53+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
вольная борьба
олимпийские игры в токио
легкая атлетика
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ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В 13-й день XXXII летних Олимпийских игр в Токио узбекские спортсмены боролись за медали в четырех видах спорта. Об итогах соревновательного дня читайте в нашем обзоре.Легкая атлетика: Сафина Садуллаева в финале ИгрТурнир по легкой атлетике стартовал рано утром. Участница по семиборью Екатерина Воронина, дебютировавшая в этом виде спорта за республику, финишировала на 12-й позиции.В прыжках в высоту Светлана Радзивил и Сафина Садуллаева попробовали свои силы на отборочном этапе. Если ветерану команды квалификация не покорилась, то ее напарница смогла пробиться в финальную стадию соревнований.Сафина Садуллаева успешно прошла отборочный тур и получила шанс участвовать в финальной программе. Прыгунье из Узбекистана покорилась высота 1,95 метра. Теперь она поборется за медаль во время выступлений, которые пройдут 7 августа в 15:35 по ташкентскому времени.Вольная борьба: сегодня без медалей, но есть надежда на наградыДжавраил Шапиев (-86 кг) в полуфинале боролся со Стефаном Райхмутом. В бескомпромиссной борьбе победил узбекистанец. Однако в дальнейшей борьбе за "бронзу" Шапиев уступил россиянину Артуру Наифонову и остался без медали.Другой борец вольного стиля Гуломжон Абдуллаев, выступавший в весовой категории 57 кг, проиграл представителю США Томасу Гилману и также остановился в шаге от пьедестала почета.Третий представитель республики в этом виде программы — Бекзод Абдурахмонов — в предварительном раунде обыграл представителя Пуэрто-Рико Франклина Гомеса. Затем в финале он уступил Заурбеку Сидакову из России. Позже российский борец вышел в финал, что дает возможность представителю Узбекистана продолжить борьбу за бронзовую медаль.Таким образом, в программе 14-го дня соревнований Абдурахманов сразится с представителем Гвинеи-Бисау Миданой Аугусто. В случае победы он поборется за "бронзу" с Данияром Кайсановым из Казахстана.Современное пятиборье: дебют УзбекистанаНовый вид спорта для узбекских олимпийцев - современное пятиборье. На Играх в Токио республику представляет Алиса Фахрутдинова. По правилам среди видов программы соревнования по фехтованию.Из 35 поединков представительница Узбекистана выиграла 16, набрав 196 очков. В настоящее время Фахрутдинова находится на 22-м месте.В пятницу, 6 августа, помимо продолжающегося пятиборья, узбекистанцы выступят на турнире по вольной борьбе, а также в женских парных соревнованиях по гребле на каноэ. Кроме того, стартуют выступления по художественной гимнастике.В этом виде программы не обошлось без замены. Заявленная ранее Сабина Ташкенбаева не сможет выступить на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Вместо нее на ковер выйдет гимнастка Екатерина Фетисова.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/safina-sadullaeva-vyshla-v-final-tokiyskoy-olimpiady-19955809.html
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узбекистан, вольная борьба, олимпийские игры в токио, легкая атлетика
Узбекистан на ОИ-2020: итоги 13-го дня турнира и первая вынужденная замена
Тринадцатый день Олимпийских игр в Токио не принес Узбекистану медалей, но надежды еще сохранились. Представители республики выступали в легкой атлетике, вольной борьбе и современном пятиборье.
ТАШКЕНТ, 5 августа — Sputnik. В 13-й день XXXII летних Олимпийских игр в Токио узбекские спортсмены боролись за медали в четырех видах спорта. Об итогах соревновательного дня читайте в нашем обзоре.
Легкая атлетика: Сафина Садуллаева в финале Игр
Турнир по легкой атлетике стартовал рано утром. Участница по семиборью Екатерина Воронина, дебютировавшая в этом виде спорта за республику, финишировала на 12-й позиции.
В прыжках в высоту Светлана Радзивил и Сафина Садуллаева попробовали свои силы на отборочном этапе. Если ветерану команды квалификация не покорилась, то ее напарница смогла пробиться в финальную стадию соревнований.
Сафина Садуллаева успешно прошла отборочный тур и получила шанс участвовать в финальной программе. Прыгунье из Узбекистана покорилась высота 1,95 метра. Теперь она поборется за медаль во время выступлений, которые пройдут 7 августа в 15:35 по ташкентскому времени.
Вольная борьба: сегодня без медалей, но есть надежда на награды
Джавраил Шапиев (-86 кг) в полуфинале боролся со Стефаном Райхмутом. В бескомпромиссной борьбе победил узбекистанец. Однако в дальнейшей борьбе за "бронзу" Шапиев уступил россиянину Артуру Наифонову и остался без медали.
Другой борец вольного стиля Гуломжон Абдуллаев, выступавший в весовой категории 57 кг, проиграл представителю США Томасу Гилману и также остановился в шаге от пьедестала почета.
Третий представитель республики в этом виде программы — Бекзод Абдурахмонов — в предварительном раунде обыграл представителя Пуэрто-Рико Франклина Гомеса. Затем в финале он уступил Заурбеку Сидакову из России. Позже российский борец вышел в финал, что дает возможность представителю Узбекистана продолжить борьбу за бронзовую медаль.
Таким образом, в программе 14-го дня соревнований Абдурахманов сразится с представителем Гвинеи-Бисау Миданой Аугусто. В случае победы он поборется за "бронзу" с Данияром Кайсановым из Казахстана.
Современное пятиборье: дебют Узбекистана
Новый вид спорта для узбекских олимпийцев - современное пятиборье. На Играх в Токио республику представляет Алиса Фахрутдинова. По правилам среди видов программы соревнования по фехтованию.
Из 35 поединков представительница Узбекистана выиграла 16, набрав 196 очков. В настоящее время Фахрутдинова находится на 22-м месте.
В пятницу, 6 августа, помимо продолжающегося пятиборья, узбекистанцы выступят на турнире по вольной борьбе, а также в женских парных соревнованиях по гребле на каноэ. Кроме того, стартуют выступления по художественной гимнастике.
В этом виде программы не обошлось без замены. Заявленная ранее Сабина Ташкенбаева не сможет выступить на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Вместо нее на ковер выйдет гимнастка Екатерина Фетисова.