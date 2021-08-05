https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-angrene-zagorelsya-mnogoetajnyy-jiloy-dom--evakuirovany-25-grajdan-19961087.html

В Ангрене загорелся многоэтажный жилой дом — эвакуированы 25 граждан

В Ангрене загорелся многоэтажный жилой дом — эвакуированы 25 граждан

По информации МЧС, пламя вспыхнуло на шестом этаже девятиэтажного здания, расположенного в жилом массиве 5/1. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T14:05+0500

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происшествия

пожар

мчс узбекистана

ангрен

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Ангрене загорелось многоэтажное здание. Во время пожара спасателям пришлось эвакуировать 25 жителей, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. По информации министерства, пламя вспыхнуло на шестом этаже девятиэтажного здания, расположенного в жилом массиве 5/1. На место происшествия пожарные бригады прибыли в течение пяти минут. Параллельно с тушением огня они оперативно занимались эвакуацией 25 жильцов дома, проживающих этажами выше.Огонь удалось полностью ликвидировать в 09.38 утра. Площадь возгорания достигла 50 кв. метров.Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время эксперты устанавливают причины возгорания.

https://uz.sputniknews.ru/20201009/Spasateli-vyzvolili-iz-goryaschey-kvartiry-v-Tashkente-dvukh-detey-15154546.html

ангрен

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пожар, мчс узбекистана, ангрен, жилой дом