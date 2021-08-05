https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-karakalpakstane-sgorel-platskartnyy-vagon--podrobnosti-intsidenta-19956455.html
В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента
В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента
В ходе происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T10:02+0500
2021-08-05T10:02+0500
2021-08-05T10:13+0500
происшествия
каракалпакстан
узбекистон темир йуллари
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19956427_0:53:1021:627_1920x0_80_0_0_4eab99b9623f7f9117ed4b4bf0527bdf.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Каракалпакстане на станции "Караозек" загорелся плацкартный вагон, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По данным компании, возгорание произошло в одном из плацкартных вагонов, который был списан после многолетнего срока службы.Несамоходное транспортное средство использовали как складское помещение работники железной дороги — они осуществляли реабилитационные работы на железнодорожном полотне, пояснили в УТЙ. Отмечается, что огонь удалось локализовать совместными усилиями пожарной команды предприятия "Нефть махсулотлари захира" при станции, а также пожарной бригады Амударьинского района. В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
https://uz.sputniknews.ru/20200127/V-stolichnoy-oblasti-elektrichka-zagorelas-na-khodu---video-13312671.html
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19956427_57:0:964:680_1920x0_80_0_0_06b797fb0c5371f008bcc344b4d2838e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каракалпакстан, узбекистон темир йуллари, пожар
В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента
10:02 05.08.2021 (обновлено: 10:13 05.08.2021)
В ходе происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В Каракалпакстане на станции "Караозек" загорелся плацкартный вагон, сообщает
пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
По данным компании, возгорание произошло в одном из плацкартных вагонов, который был списан после многолетнего срока службы.
Несамоходное транспортное средство использовали как складское помещение работники железной дороги — они осуществляли реабилитационные работы на железнодорожном полотне, пояснили в УТЙ.
Отмечается, что огонь удалось локализовать совместными усилиями пожарной команды предприятия "Нефть махсулотлари захира" при станции, а также пожарной бригады Амударьинского района.
В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.