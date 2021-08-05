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Происшествия
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В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента
В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента
В ходе происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T10:02+0500
2021-08-05T10:13+0500
происшествия
каракалпакстан
узбекистон темир йуллари
пожар
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Каракалпакстане на станции "Караозек" загорелся плацкартный вагон, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По данным компании, возгорание произошло в одном из плацкартных вагонов, который был списан после многолетнего срока службы.Несамоходное транспортное средство использовали как складское помещение работники железной дороги — они осуществляли реабилитационные работы на железнодорожном полотне, пояснили в УТЙ. Отмечается, что огонь удалось локализовать совместными усилиями пожарной команды предприятия "Нефть махсулотлари захира" при станции, а также пожарной бригады Амударьинского района. В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
https://uz.sputniknews.ru/20200127/V-stolichnoy-oblasti-elektrichka-zagorelas-na-khodu---video-13312671.html
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каракалпакстан, узбекистон темир йуллари, пожар

В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента

10:02 05.08.2021 (обновлено: 10:13 05.08.2021)
1067
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон
В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
В ходе происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Каракалпакстане на станции "Караозек" загорелся плацкартный вагон, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
По данным компании, возгорание произошло в одном из плацкартных вагонов, который был списан после многолетнего срока службы.
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Несамоходное транспортное средство использовали как складское помещение работники железной дороги — они осуществляли реабилитационные работы на железнодорожном полотне, пояснили в УТЙ.
Отмечается, что огонь удалось локализовать совместными усилиями пожарной команды предприятия "Нефть махсулотлари захира" при станции, а также пожарной бригады Амударьинского района.
В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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