https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-karakalpakstane-sgorel-platskartnyy-vagon--podrobnosti-intsidenta-19956455.html

В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента

В Каракалпакстане сгорел плацкартный вагон — подробности инцидента

В ходе происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

каракалпакстан

узбекистон темир йуллари

пожар

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Каракалпакстане на станции "Караозек" загорелся плацкартный вагон, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".По данным компании, возгорание произошло в одном из плацкартных вагонов, который был списан после многолетнего срока службы.Несамоходное транспортное средство использовали как складское помещение работники железной дороги — они осуществляли реабилитационные работы на железнодорожном полотне, пояснили в УТЙ. Отмечается, что огонь удалось локализовать совместными усилиями пожарной команды предприятия "Нефть махсулотлари захира" при станции, а также пожарной бригады Амударьинского района. В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

https://uz.sputniknews.ru/20200127/V-stolichnoy-oblasti-elektrichka-zagorelas-na-khodu---video-13312671.html

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каракалпакстан, узбекистон темир йуллари, пожар